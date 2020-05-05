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水情燈號由綠轉黃燈 高雄5月7日起實施第一階段限水

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高雄地區近期因未有明顯降雨，依據水利署4月30日召開「旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第1次工作會議」，決議高雄地區自5月7日開始實施第一階段供水措施。

實行措施為夜間時段(22:00~06:00)減量供水，並停止供給行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

目前台水公司已評估水車及取水站因應，如有需求將配合設置，並呼籲民眾在此期間共同節水，共體時艱渡過枯旱危機，一階供水之相關措施如下：

一、減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。

二、停止供水：停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

水利署 台水 經濟部

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