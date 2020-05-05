水情燈號由綠轉黃燈 高雄5月7日起實施第一階段限水
高雄地區近期因未有明顯降雨，依據水利署4月30日召開「旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第1次工作會議」，決議高雄地區自5月7日開始實施第一階段供水措施。
實行措施為夜間時段(22:00~06:00)減量供水，並停止供給行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。
目前台水公司已評估水車及取水站因應，如有需求將配合設置，並呼籲民眾在此期間共同節水，共體時艱渡過枯旱危機，一階供水之相關措施如下：
一、減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。
二、停止供水：停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言