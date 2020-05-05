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疫情籠罩下 全球矽晶圓出貨面積2020年首季逆勢成長
根據SEMI國際半導體產業協會旗下Silicon Manufacturers Group (SMG)發布的矽晶圓產業2020年第一季分析報告，全球矽晶圓出貨總面積達2,920百萬平方英吋 (million square inches; MSI)，較2019年第四季出貨總面積2,844百萬平方英吋增長2.7%，和去年同期相比則下降4.3%。
SEMI SMG主席暨美國信越矽利光（Shin-Etsu Handotai America）產品開發與應用工程副總監Neil Weaver表示：「全球矽晶圓出貨量在經歷過去一年的下滑之後，於2020年第一季度呈現小幅反彈。不過，在新冠肺炎疫情影響下，市場的不確定性可能會在未來幾個季度帶來負面影響。」
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