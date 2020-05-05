SEMI：矽晶圓出貨面積首季逆勢成長惟未來仍有負面影響

在新冠疫情伊始，就「超前部署」成功防疫的台灣，贏得世界掌聲。然而，防疫將進入下個階段的馬拉松持久賽；台灣，做好準備了嗎？ 雖然台灣連日「零確診」令人雀躍，但缺乏群體免疫力的台灣，實在沒有樂觀的本錢。政府除了篩檢、追蹤、隔離，更重要的是，在後疫情時代超前部署，打造防疫新國安產業。

2020-05-05 09:45