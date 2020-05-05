晟德：糖尿病新藥CS02完成二期臨床最後受試者訪視

晟德（4123）營運面再傳利多，今（5）日公布糖尿病新藥 CS02完成二期臨床最後受試者訪視（LPLV）。股價也吸引買盤布局，今日盤中最高來到49.8元，漲幅達4%。

晟德宣布如期達成旗下糖尿病候選新藥 CS02（以下簡稱 CS02）二期臨床試驗之研發進程，已於今年4月下旬完成最後一位受試者的訪視（last patient last visit，簡稱 LPLV），預計解盲結果將於今年下半年出爐。

CS02於2017年經美國食品藥物管理局 FDA 及台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准 ，針對二期糖尿病病患執行多國多中心之二期臨床試驗，並分別於台灣及美國有12處及3處臨床試驗中心study site同步進行收案。

過去多次的動物試驗結果顯示， CS02能有效降低並穩定小鼠血糖以及糖化血色素（HbA1c）。此外，國際文獻已證實 CS02母藥具有恢復受損胰島 beta細胞的潛力，因此晟德也相當期待本次臨床數據中各項胰島 beta細胞的相關指標結果。

國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation，以下簡稱 IDF）於 2019年發布的調查顯示，全球目前有 4.63億的成年人患有糖尿病，二型糖尿病病患約占了其中的 90%，而二型糖尿病 病人中至少有 45%無法達到適當的血糖控制，相較於現下糖尿病藥物大多僅聚焦於控制血糖的功能，CS02研發主要是以可望恢復胰島 beta細胞的特殊機轉為主軸。