病毒流感化 台灣一定要超前部署的「新國安產業」

在新冠疫情伊始，就「超前部署」成功防疫的台灣，贏得世界掌聲。然而，防疫將進入下個階段的馬拉松持久賽；台灣，做好準備了嗎？

雖然台灣連日「零確診」令人雀躍，但缺乏群體免疫力的台灣，實在沒有樂觀的本錢。政府除了篩檢、追蹤、隔離，更重要的是，在後疫情時代超前部署，打造防疫新國安產業。

台大公衛學院副院長陳秀熙指出，要想解封、恢復日常生活，就得具備病毒快篩與抗體快篩的技術與能量。目前，國內各大產學機構都全力投入研發，也陸續發表成果。

其中，準確度90％，一小時快速檢驗的核酸小分子快篩儀，就是由工研院技轉、民企量產，公部門協助快速臨床驗證，三方合作，快速打造的產業鏈，也為疫情催生新國安產業，寫下典範。

工研院超前部屬》小分子快篩守護第一線，七月將量產

1月23日小年夜，當大家趕著返鄉過年時，工研院生醫所的同仁們，早已進入緊急備戰，LINE工作群組響個不停。成員之一的陳廷碩博士回憶，過年期間，團隊把中國所有病毒與疫情的報告都弄來看，並比對新病毒與SARS的基因序列有何不同。

「新興流行病最怕的是，感染人數快速增加，癱瘓醫療系統，因此透過快篩進行分流，是防疫最重要的一關。」所長林啟萬舉美國為例，因檢驗昂貴，光採檢人力，一次就要3500元美金，導致無法採檢並隔離，讓疫情一發不可收拾。

其實，工研院這台手持核酸小分子快篩儀，僅約隨身保溫杯大小，相較疾管署實驗室傳統qPCR（聚合酶連鎖反應），更快更機動，只需一小時， 「雖然90%精準度，目前還比不上qPCR的99.9%，卻很適合在前端做分流篩檢，」陳廷碩說。

其實，這台儀器原本為了流感快篩而設計。「原理相同，都是病毒核酸檢測，」陳廷碩說。疫情爆發後，生醫所團隊緊急改機、調整、測試，並確認日後若量產，包括試劑、相關零組件是否足夠，以確保台灣備援供應鏈完整，不會因鎖國而斷鏈。

接下來，就是取得台灣FDA臨床認證，找到合格廠商技轉並輔導量產，在核酸自動化萃取技術成熟的圓點奈米技術便是其中一家。預計7月，這台國人研發自製的快篩儀，就可進駐全台167個社區採檢站服務。

幕後防疫英雄圓點奈米》自動化核酸萃取省80%人力，精準快篩少不了它

不管是全球首座新冠病毒掃描機，或是準確度90％、一小時完檢的手持式核酸小分子快篩儀，背後都少不了這家圓點奈米技術公司。

隱身桃園龜山某個大樓內的圓點辦公室，入口毫不起眼，近日卻因疫情，迅速在全球爆紅。不論是台灣具P4規格的昇陽實驗室，或韓國、中國浙江，甚至連歐洲、澳洲，都看得到圓點奈米的自動化核酸萃取機的蹤跡。

這台機器只有影印機大小，卻在防疫扮演關鍵角色。新冠肺炎檢測技術中，以台灣現行的qPCR技術，準確度最高，卻最耗費人力，得靠有經驗的檢驗師，逐個放入檢體、萃取核酸後，再加入不同試劑檢測，流程複雜又繁瑣。自從圓點開發自動核酸萃取機，不但節省近八成人力，也降低人為疏漏。

圓點奈米創辦人簡建興自豪說：「我們的核酸純化和國際大廠羅氏、Qiagen並駕齊驅，價格只需約三分之一。」也因此，疫情1月爆發後，疾管署便率先找上圓點。

那是大年初一，簡建興正在南投白毫禪寺參拜，一通來自寧波試劑廠老闆的緊急電話，一口氣下訂12萬份試劑，讓簡建興直覺疫情恐比想像中更嚴重。

果不其然，疾管署同一天找上圓點，尋求自動化設備支援。簡建興當機立斷，「全力支持！」「農曆年，我們就加班把工廠的機器搬去支持CDC（疾管署）。」

幾天後，中國疫情轟然炸開，圓點電話接到手軟，「有沒有試劑？有沒有機器？有的話立刻過來。」上海、安徽、天津，甚至韓國、歐洲…，急單一下子湧入。

一夕間，圓點成了國內外爭搶的寵兒。這是創立16年來，簡建興首度嘗到爆紅的滋味。

簡建興原是年薪百萬的半導體工程師，他自嘲說：「創業的人，要嘛絕頂聰明，不然就是腦袋不清楚，我是後者……。」

時值2004年「奈米」應用吵得沸沸揚揚，簡建興決定棄高薪創業。孰料，身家全投入後才發現，奈米市場根本還不成熟，客戶只聽過奈米馬桶等低階生活應用，遑論自己手上的高端磁性奈米技術。

「到處拜託，好不容易成交6000元就覺得好爽。可是一整年才賺6000元，怎麼活？」簡建興回憶當時每天一睜開眼，就得面對房貸、薪水付不出來的窘境，甚至，連兒子的奶粉尿布錢都沒著落。

但頭已洗了，沒有退路，沒有市場，簡建興乾脆自己創造。「我們本來是種（奈）米的，沒人買米就自己做便當。做便當沒人吃，就自己設計餵人吃便當的機器。」

為打開市場，他從技術開發，做到機器製造。為了賣儀器，又陸續開發試劑等周邊耗材，提供自動化核酸萃取「整廠輸出」一條龍服務。

有一次，他自豪地帶著努力多年，取得的八國專利認證，向經濟部申請科專計畫，卻因沒有任何背景，只有一路堅持的孤軍奮戰，意外吃了閉門羹。

即使一路走來，挫敗不斷，簡建興仍堅持下來了。如今終於嶄露頭角，讓大家看見即使沒有富爸爸，不靠政府，台灣中小企業也能靠自己闖出一片天。

值得深思的是，疫情威脅下，若沒有簡建興當初的堅持，為台灣保留了自製能量，台灣可能跟各國一樣，面臨有錢也搶不到的困境。雖然簡建興僅淡淡說：「我們就是讓疾管署比較輕鬆啦！」但這回，圓點帶著蓄積16年的能量，守住了台灣檢疫最前線。

（作者／邱莉燕 本文出自2020.05.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）