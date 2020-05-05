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美股、美債殖利率同步反彈 後續留意美中關係

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

蘋果、星巴克在內等多家投資等級企業發行公司債，籌碼增多的壓力，以及投資人避險情緒相對趨緩，皆引導美國公債殖利率反彈，昨（4）日終場10年期美債殖利率上漲2.2bps至0.6336%；德債方面，ECB利率會議過後，殖利率降至一個半月新低，部分資金趁勢獲利了結，推升長短天期殖利率同步走揚，終場10年期德債上漲2.3bps至-0.563%。

國內大型券商表示，為支應紓困需求，美國財政部預計第2季發債量將創下紀錄新高的3兆美元，籌碼大增情況，將成為推升公債殖利率的壓力來源，另一方面，美中衝突恐升溫的疑慮再起，帶來潛在避險需求，綜合影響下，美債殖利率預料殖利率曲線或趨於陡峭，短天期端表現相對強勢。

美股方面，S&P500共297家企業發布財報，盈餘成長率由上周的年減20%上修至年減8.9%，反映科技股表現穩健的利多，惟市場對未來三季獲利預估持續下修，凸顯疫情影響時長的不確定性，限縮了美股的上行動能。

此外，川普總統民調回落之際，似乎有意藉由抨擊中國轉移國內焦點，並以此凝聚民心，此舉徒增經濟前景風險，恐令市場風險偏好再度降溫下，預估美股上漲攻勢暫緩，將轉趨區間整理的格局。

殖利率 美股 公債

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