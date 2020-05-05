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日本「最後的教室」：廢棄校舍牢記傷心歷史

企業獲利預警及美中關係 資金流入整體固定收益型ETF

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

主要央行維持寬鬆政策，且新冠狀病毒藥物加速研發及油價反彈，提振市場情緒轉好，但美國製造業數據創2009年來最差，大型企業發布獲利預警和川普揚言就疫情向中國採取報復行動，牽動近週投資人風險偏好起伏，全球股市漲跌互見，近週資金維持淨流入整體固定收益型ETF為主。

依據彭博資訊統計，截至2020/5/1過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金淨流出82億美元，除日本、亞太股票型ETF維持資金淨流入之外，其他市場股票型ETF資金呈現淨流出，其中主要流出美國股票型ETF，當週資金淨流出34.5億美元，全球股票型ETF資金淨流出16.2億美元，日本股票型ETF淨流入16.3億美元，而中國股票型ETF資金持續淨流出，近週資金小幅流出7.7億美元。

富蘭克林證券投顧分析，隨著全球進入後疫情時代，金融市場從恐慌期進入到經濟面的修復階段，觀盤重點將聚焦各國重啟經濟後疫情能否續獲控制，以及重啟經濟後的需求回升速度，其中可優先觀察中國五一假期消費動能、5/21~22中國兩會召開(可能推出更多刺激政策)，若持續有利多傳出，有望延續風險性資產反彈行情。

但就中期來看，許多國家大舉擴大財政支出及央行資產負債表，危機後的世界將面臨高負債、高赤字與低成長等挑戰，後續仍須留意企業調降獲利、高收益債中體質不佳的企業降評及違約行動，牽動高收益債市波動，建議適度納入與多數風險性資產相關性低的美國政府債(GNMA)，將有助於降低在目前大漲大跌市場下投資組合的整體波動。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示，民主黨總統候選人料由拜登出線，緩和立法隱憂，加上生技製藥產業迅速動員研發新冠肺炎的療法和疫苗，這將市場焦點從藥物定價頭條轉移到生技製藥公司為醫療體系及公共衛生所帶來的潛在價值，未來針對生技產業的政治攻擊可望減少。對生技產業中長期展望維持正向看法，而且可能會更為強勁，特別是如果生技製藥公司能夠研發出治療新冠肺炎的藥物或疫苗。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里‧弗朗指出，正常情況下，低油價的解決方法就是低油價本身，意即能源市場在很大程度上是自我調整的，價格越低，關井速度越快，鑽井活動理應減少，最終減少供應，較低的燃料價格也將刺激需求，使市場恢復供需平衡，甚至供不應求帶動價格回升，然而在新冠肺炎疫情出現控制前，經濟復甦可能還需要時間才能回復，預期上半年油市維持供過於求，下半年則可望緩和、提振油價緩步回升。

ETF 生技產業 疫情

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