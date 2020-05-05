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日本「最後的教室」：廢棄校舍牢記傷心歷史

市場動盪未歇 美股強資產恢復力強

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

肺炎新藥取得進展，但美中關係因疫情出現緊張，過去一周股票市場震盪劇烈；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全球主要地區股票市場資金皆呈淨流出狀態，其中因歐洲央行未推出符合市場期待政策，並表示2020年歐盟地區經濟發展恐不樂觀，使得已開發歐洲地區股市單周淨流出資金來到約26.86億美元，為全球股市中最高者。

安聯投信表示，肺炎關鍵藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)試驗進度出現佳音，並被美國政府迅速批准於臨床使用，對美國股市帶來信心，並在上周帶動一波上揚；然而後因美國總統川普表示中國須對肺炎疫情的不良處置負責，甚至指出不排除以徵收新關稅的方式進行懲罰，兩國關係緊張，市場情緒轉為恐慌，美股主要指數連續兩天出現下挫，最後整周皆以微幅下跌做收，呈現較大幅度區間震盪。

安聯投信表示，回顧4月，雖疫情仍未平息，但風險市場整體情緒持續恢復，美股如道瓊、標普等指數單月都有11%以上漲幅，而那斯達克單月更上漲約15%，為近20年以來最佳表現，顯示雖在多空雜音持續干擾的狀況下，美股在穩健基礎下回彈力道仍強，展現強勢資產本色。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，隨著疫情發展進度不一，除了中國情勢較早受控外，歐美在每日新增確診及死亡人數上也逐漸降低，有望脫離高峰，同時包括日本、俄羅斯及巴西等國則是日益嚴峻。對投資人來說，現在布局全球市場時，除需考量疫情走向外，國家經濟體原本的體質與基礎，都對後市回彈及恢復的能力，有著很大的影響。

謝佳伶表示，要成為強勢的市場，除了要有舉足輕重的市值，更需要在帶動產業進步尖端技術上領先全球，且擁有流動性強的貨幣支撐。綜觀全球各國，美國股市市值目前佔全球逾５成、在MSCI全球科技指數中佔比77%並擁有包括Apple、Google、Amazon、Netflix等國際科技巨頭企業，而美元貨幣也占全球儲備逾6成的比重，都對美國相關資產提供了一定的支撐，打下成為強勢資產的基礎。

此外，在全球重要股市中，美股也是少數持續創出新高紀錄的市場。回顧自1990年起至今年的30年間，美股以平均7.1%的年化報酬，明顯領先新興股市的4.4%、歐洲股市的3.8%與日股，為全球股市最為強勢者，而在肺炎疫情於近日逐漸趨緩的前提下，美股主要指數也在4月整月中以超過10%的漲幅，展現強勢恢復實力。

謝佳伶建議，在布局美國資產時，除美國成長股市之外，也可加入可提供不俗債息的美國高收益債以及兼具股票與債券特性的可轉債，以等量比例組成核心資產，不但有望在市場信心恢復時以股票帶動成長，也可藉由債息及可轉債兼具股票上行、債券緩跌等特性，減緩逆風時的下跌幅度，並可多元參與不同市場及企業的成長契機。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，上周在美股收紅、原油上漲的激勵下，台股30日在電子、金融及傳產等族群權值的帶動下，盤中一度重返萬一，終場雖稍微回落，但仍上漲近219點、收復年線並創下近一個半月高點。針對近期盤勢，廖哲宏表示，在歐美各國封城出現解除曙光後，消費相關及汽車、運輸、觀光等族群出現補漲行情，反而較資訊及電腦周邊等族群為亮眼。

在國際情勢方面，廖哲宏表示，疫情新藥臨床試驗出現進展激勵美股表現，而美國聯準會（Fed）宣布利率政策暫不改變，並將持續購債計畫以刺激流動性，對於股市近期也帶來支撐作用。

展望後市，廖哲宏表示，隨著美股財報周啟動，接下來可留意科技大廠以及蘋概股相關族群在對於接下來的財測及新機發表是否延遲的指引；在投資建議方面，由於最差狀況應已過去，在5月各國陸續放寬封城後，應會持續轉佳，此外由於市場資金充沛，對股市有撐，建議在疫情逐漸受控的前提下不宜追高，而應在拉回出現時進場布局的策略。

美股 疫情 肺炎

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