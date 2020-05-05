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日本「最後的教室」：廢棄校舍牢記傷心歷史

高收益債續迎資金流入 高品質券種受注目

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

歐美地區疫情持續趨緩，肺炎藥物研發出現進展，風險性債券有所表現；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除新興市場債資金仍為淨流出外，包括投資級債、高收益債等債市皆迎來資金淨流入，其中高收益債上周淨流入資金約16.1億美元，已是連續第5周呈現資金淨流入狀態，市場氣氛正面。

安聯投信指出，美國藥廠吉利德的肺炎關鍵新藥實驗數據正面，並在上周由美國總統川普宣布授權用於治療肺炎重症患者上，激勵金融市場情緒，風險性債券上周多有表現。後雖因美中兩國在肺炎疫情控制上互有指責，造成關係緊張及市場震盪，但觀察風險情緒指標的美國10年期公債殖利率上周微幅收漲約0.01%，顯示對市場信心打擊有限。

安聯投信指出，觀察債券市場，上周除全球投資級債單周收紅外，包括美、歐及全球高收益債指數也多上漲，其中全球高收益債B-BB級上漲幅度更以單周1.13%領先全球高收益債指數表現，顯示具有較高品質及評級的債券，在此時更會受到青睞，並有望繳出較佳表現。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在肺炎疫情於3、4月較嚴重的期間，許多美國企業受到來自需求與流動性減少等多面向的衝擊，營運上挑戰增加，進而使公司評級在此期間受被調降，其中又以所發債券由投資級債被調整至高收益債的「墮落天使」（Fallen Angel）債券，最受市場注目。

謝佳伶指出，觀察此波被調整評級的美國企業，其中不乏許多全球知名品牌如福特汽車（Ford）、卡夫亨式食品（Kraft Heinz）與梅西百貨（Macy’s）等，雖受到疫情衝擊短期面臨壓力，但企業基本體質仍穩健，多為高收益債中品質較佳的債券（B、BB級），也進而使美國高收益債市中相對較優質選擇增加。

此外，謝佳伶表示，美國聯準會（Fed）在4月初為了緩解債券市場流動性，宣布將出手購買在一定日期前仍為投資級債，後被調整為BB級、以及到期日在5年內的高收益債，除了是對相關債券品質、發債企業體質的肯定外，也對相關優質的美國高收益債市價格帶來一定支撐，後市有表現機會。

謝佳伶表示，在投資美國高收益債時，除了首重上述評級佳的優質債券外，也可把握「較短存續期」與「基本面有撐的產業」兩大重點。在存續期部分，較短（2年左右）的存續期降低了可能發生變數的機率，進而可有效控管資產的利率及違約風險。

在產業的選擇上，謝佳伶表示則可關注受惠於趨勢或政策的族群，如受惠於政府借貸優惠的銀行、為政府紓困對象的美國本土食品企業，以及受惠於封城的寬頻通信、居家自動化等族群，以及較不受景氣循環及國際局勢影響的支援服務及內需產業等，也可使資產表現更加穩定。

謝佳伶指出，綜合相關條件，美國短年期高收益債除了有較公債等更傳統避險資產為佳的息收報酬，也因發債企業有一定評級、美國經濟基本面穩健及受惠於強力政策支持等優勢，為投資人在未來能見度不佳、波動風險未完全消除的狀況下，可以提供優質風險調整後報酬的標的選擇之一。

債券 肺炎 疫情

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