普惠中小企業 信保基金展延措施全面回溯自1月15日起實施

為協助受嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊的企業度過難關，中小企業信用保證基金秉持雨露均霑精神，配合銀行公會將原移送信用保證案件申請展延之各項優惠措施，回溯自今（109）年1月15日起實施，全面擴大受惠對象，助企業蓄積防疫實力。

信保基金秉持「簡單、快速、實在」三大原則，凡送保企業受此次疫情影響，有繼續經營意願且繳息正常，雖前已於今年1月15日至今年3月16日已辦理展延案件，若符合信保基金大力普濟丸及經濟部防疫千億保之相關要件者，皆可回溯適用，並可向往來銀行申請。

大力普濟丸或防疫千億保展期申請期間至今年9月15日止，凡受疫情影響原已送保事業，有繼續經營意願且繳息正常，有周轉需求者均可向往來銀行申請。

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