肺炎疫情趨緩 美國ISM指數5月有望落底回穩

美國最新公布的4月ISM製造業指數由49.1大幅降至41.5，雖優於市場預期，但統一投顧分析，主要是因5大指數中的供應商交貨由65再次跳升至76，因此減緩了整體ISM製造業的下滑狀況。展望5月，因肺炎疫情逐漸趨緩，全球逐步朝解封重啟經濟，因此，ISM製造業指數落底回穩機率高。

統一投顧表示，美國4月ISM製造業指數由前月的49.1大幅降至41.5，創2009年4月以來新低，雖優於市場預期36，但主要是因5大指數中的供應商交貨由65再次跳升至76，幅度達到1個單位，因此減緩了整體ISM製造業的下滑狀況。供應商交貨超過50表示供應商交貨速度下降，而通常的狀況是由於經濟活絡及需求增加，但目前則是因為肺炎疫情導致供應與物流問題，因此實際製造業狀況將比PMI數據糟糕，其中，重要的新訂單指數自上月份的42.2劇烈下降至27.5，為2008年12月以來新低點。

在受調查的18個行業中，呈現擴張的產業由10個降至2個，分別為紙製品、食品飲料及菸草製品；呈現衰退的行業由6個升至15個。

觀察分項數據變化，可得到幾點重要資訊，首先，肺炎疫情嚴重拖累需求走弱，新訂單指數由42.2降至27.5，出口訂單由46.6降至35.3，未交貨訂單由45.9降至37.8，連帶影響生產與就業指數。

其次，存貨去化轉差，存貨水準與客戶存貨指數雖仍處50榮枯線以下，但空間持續縮小，廠商存貨水準由46.9升至49.7，客戶存貨由43.4升至48.8，若需求沒有強勁走升，則將壓抑未來廠商增產意願。

再者，供應商交貨由65跳升至76，表示供應商交貨速度比3月更慢，研判為供應鏈受到肺炎疫情干擾，間接拉升整體ISM製造業數據，因此4月製造業實際狀況應比ISM數據更差。

統一投顧指出，目前美國疫情逐漸趨緩，每日新增確診人數未再創高，因此，美國總統川普宣布三階段重啟指南之後，截至5月2日全美已有10個州，進行第一階段的部分解封，未來解封的州數也將持續增加，因此預期最差的經濟環境已經出現。

展望5月，全球逐步解封重啟，有利供應鏈與製造業活動回升，雖然供應商交貨指數可能大幅滑落，轉而壓抑ISM製造業指數表現，但實際狀況已有好轉，因此預期5月份ISM製造業指數落底回穩機率高。