瑞興銀開放勞工紓困貸款申請 不限新、舊客戶

全球經濟受新冠肺炎所累，許多勞工生計也連帶受企業營運衰退影響。瑞興銀行表示，勞動部日前推出「勞工紓困貸款」，凡本國籍勞工年滿20歲，受新冠肺炎疫情影響者，每人最高可申貸10萬元，貸款期限三年，且首年利息完全由勞動部補貼。

勞動部推出之「勞工紓困貸款」利率目前為1.845%，每位勞工最高可申貸10萬元，貸款期限為3年，成功申貸後的前6個月為寬限期，貸款人除暫無需攤還本金之外，勞動部另將全額補貼貸款人第一年所有的利息費用；而自第7至12個月開始每月僅需繳交本金約3,200元不等，第13至36個月則須按月繳付本息，一個月約3,413元。

瑞興銀行表示，凡本國籍勞工年滿20歲者，只要有工作事實，不論有無參加勞保，只要申請者符合相關資格且無票信異常，皆可洽該行各分行申辦。瑞興銀行最後提醒，由於政府提供名額有限，歡迎有需要的勞工朋友盡速洽詢、辦理。

除了勞動部「勞工紓困貸款」，瑞興銀行亦積極推動央行「中小企業貸款專案融通」及「小規模營業人紓困簡易申貸」方案。其中，該行特推出之「小規模營業人簡易申貸」優惠利率方案，且貸款期限最長可至五年，客戶申辦成功後可於2021年3月27日前享第一階段1%利率，並於第一年寬限期間內，可僅按月繳付利息，最低每月417元起；第二階段自2021年3月28日之後則以該行優惠利率1.79%計算，客戶可自寬限期後再按月平均攤還本息。