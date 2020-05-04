專家：美中摩擦恐再現 人民幣利空未除

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋4日發表人民幣市場周評指出，根據最新公布的大陸製造業採購經理人指數(PMI)表現，大陸經濟回穩速度較歐美各國迅速，而兩會(全國政協、人大)也已訂定於5月下旬舉行，預計於開議前人民幣難有單邊大幅波動。

展望後市，美國總統川普對大陸施加的指控和關稅威脅，不僅惡化投資人情緒，對人民幣匯市更造成巨大貶值壓力，未來幾周將關注美方是否有進一步舉措。

上周隨著肺炎疫情趨緩，多國陸續宣布放寬或解除封鎖措施，加上美國經濟活動重啟的預期，風險偏好明顯受到提振，美元指數亦回落至百點以下。在岸離岸人民幣在一片樂觀情緒下升至近兩周高位，無奈美國總統川普在例行記者會中表示，將以關稅或其他貿易制裁方式來向中方施壓，並嚴格調查此次肺炎病毒的來源。

消息一出，風險資產大跌，離岸人民幣單日更重挫逾500點，跌破7.13元兌1美元價位，最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約445點，收在7.1349元，貶值幅度0.63%；在岸人民幣對美元(USDCNY)由於周五勞動節休市，未能反映最新的利空消息，故周線仍升值183點，收在7.0632元，升值幅度0.26%。

境內貨幣市場方面，上周因五一假期僅有四個工作日，且銀行體系多數已提前預備資金，故銀行間交易量顯著減少，最終因月末及連假因素，各主要回購利率略顯走揚，但月內供給充足，隔夜利率甚至一度創歷史低點至0.66%。

而在公開市場方面，監管繼續保持觀望態度，以操作頻率最高的逆回購來說，自3月底來已空窗逾一個多月，突顯市場資金已過度寬鬆，人行不需再向市場釋出流動性。

數據方面，4月底公布的製造業PMI為50.8，較前月爆發性反彈的52稍稍回落，觀察細項可知，以新出口訂單指數下降幅度最甚，顯示市場需求仍未全面恢復。

境外市場方面，恰逢月底且香港市場休市兩日，多數銀行頭寸早已弭平，整體拆借市場交投清淡，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)周線幾乎無變動。同時，美元利率持續下墜，短端掉期換匯點依舊維持正值。