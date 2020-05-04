酷碰券改虛實並行最快本周拍板 立委：發現金較實在

修正版「酷碰券」拚5月底上路，經濟部長沈榮津今（4）日表示，修正版的酷碰券將以「實體券」取代，同時也會搭配電子支付、電子票證並行，讓民眾多元方便使用，且以消費給予折扣優惠誘發消費，帶動內需經濟的大原則不會改變。但，今日仍有多位立委要求，「發現金比較實在」，修正版的酷碰券不要依舊是看得到吃不到。

至於修正版的「酷碰券」是否能於五月底前上路？沈榮津表示，本周會到行政院報告，經濟部會盡快，但推動的時間，將由疫情指揮中心進行專業判斷。

沈榮津表示，修正版的酷碰券將發放「實體券」，但這不是現金，實體券是考慮到年長者和偏鄉使用的處境，修正版的酷碰券在消費和折扣之間仍會有相關配套。

經濟部原本規劃的酷碰券每人上限金額1,000元、折扣25%，換句話說，民眾要消費滿4,000元，才能享受1,000元折扣優惠的酷碰券，因為外界批評打七五折誘因不夠，因此，經濟部爭取加碼折扣上限，可能改由民眾掏出1,000元消費，政府發放500元酷碰券，共計1,500元。

對此，沈榮津表示，每人上限金額及折扣，最後仍由行政院決定。

此外，針對弱勢或特定族群，經濟部此次也規劃直接享有1500元的消費額度，今日則遭立委質詢，若身份沒有界定明確，到時候會很亂。對此，沈榮津答詢表示，初步規劃以中低收入戶為主。

雖然酷碰券政策急轉彎，也重新規劃將發放實體券。不過，立委楊瓊瓔今日質詢時表示，還是發現金比較實在。立委廖國棟則說，不要修正後還是看得到吃不到，立委孔文吉則建議酷碰券不管如何急轉彎，都應儘速上路。

至於酷碰券使用範圍，沈榮津強調，會採多元、便民方式。

而原本被排除在外的電商、量販、超商、超市四大業者，因是一般民眾最常購買日常生活用品的地方，易產生消費替代，且是受益產業，因此，原先是被排除在外，究竟要考量便利性，還是避免產生消費替代，修正版的酷碰券適用場所仍交由行政院決定。