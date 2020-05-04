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中經院提醒 留意全球景氣衰退對台灣貿易衝擊

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

中經院今公布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），中斷連續6個月的擴張轉為緊縮，指數創下創編以來最大跌幅；非製造業經理人指數（NMI）指數也已連續3個月呈現緊縮。中經院副院長王健全提醒，下半年須留意全球景氣衰退回頭對台灣貿易的衝擊。

中經院表示，4月經季節調整後的PMI中斷連續6個月的擴張轉為緊縮，指數大跌5.5個百分點至47.6%，創2012年7月創編以來最大跌幅。新增訂單與生產數量指數的大幅下跌並呈現緊縮，是4月製造業PMI轉為緊縮的主因之一。六大產業中，4產業回報PMI為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業、電力暨機械設備產業、基礎原物料產業與食品暨紡織產業，僅電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業的PMI仍呈現擴張。

NMI部分，指數已連續3個月呈現緊縮，4月指數僅微幅攀升0.2個百分點至42.5%。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間呈現上升。七大產業NMI皆呈現緊縮，依緊縮速度排序為住宿餐飲業、零售業、運輸倉儲業、資訊暨通訊傳播業、金融保險業、營造暨不動產業與教育暨專業科學業，僅批發業仍回報NMI為擴張。

中經院副院長王健全表示，台灣疫情緩和，但全球疫情沒有真正緩和，主要是需求問題，PMI是供給與需求雙下降，歐美需求下滑，像大聯盟、東澳延後，對紡織業不利，雖復工但需求沒有跟著上來，反而被砍單，但台灣資通訊產業需求增加，各產業表現不一樣。

針對下半年，王健全也表示，疫情影響第一波是斷鏈，第二波是內需受影響，第三波是全球景氣衰退回頭影響台灣貿易，台灣疫情趨緩對內需有幫助，但要看全世界疫情是否控制住，若全球疫情控制住，對台灣進出口貿易衝擊小，內需服務業上來，台灣下半年景氣就大有可為；但若疫情未趨緩、疫苗沒有出現，全世界貿易繼續萎縮，一定會影響到台灣，台灣下半年要憂心的是景氣衰退回頭影響到貿易。

王健全認為，歐美如果疫情第二季處於高峰後趨緩，對台灣是有利的，但若到第三季才是高峰，對台灣出口有較大影響，最近WTO公布估計疫情對全球貿易影響約32%，對台灣影響要後續觀察。目前疫情對外送、金融科技、5G、遠距等產業有利，第二是過去委外製造將慢慢拿回到國內生產，包含口罩、醫療產品、戰略物資，第三是去弱存強，這一波疫情下來企業若不法適應環境或發展新的商業模式，可能會慢慢被取代，企業將重新洗牌。

疫情 PMI

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