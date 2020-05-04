產業向前衝 東成醬油業績逆勢上揚

台南新化在地品牌東成醬油，是異鄉遊子懷念的台南老味道，總經理鄭旭峰說，東成醬油成立超過一甲子，迄今堅持90歲父親創辦人鄭登奇精神，以傳統古法釀造醬油，在新冠肺炎疫情下，業績逆勢成長。

鄭旭峰說，父親鄭登奇民國47年自創品牌成立東成醬油，逾一甲子以來，堅持傳統古法釀造醬油，採取業務直接客戶銷售，醬油賣給早餐店、麵攤、黑輪攤等小吃店，與不少客人建立起二代或三代好交情。民國76年公司成立食品工廠，鄭旭峰還跑到嘉義大學食品科系就讀進修研發新技術，感念當時系主任邱義源的指導，精進研發新產品。

「客戶熟悉的味道」，鄭旭峰說，這種熟悉的味道，不能改變，因此就算不斷研發新產品，例如非基改壼底白曝油，或是市長黃偉哲贈送給名模志玲姐姐嫁妝的豐釀幸福黑豆醬油及豐釀幸福醇釀醬油等，始終堅持古法釀造，迄今創辦人父親鄭登奇每天一早仍會進工廠巡視關心，一邊賣醬油一邊與老主顧閒聊話家常，已熟悉習慣這種味道，一天沒聞到，還會覺得怪怪的。

鄭旭峰指出，2013年因應周休二日公司由自動化、機械化及標準化管理經營模式，業績逐漸穩定成長，最近面臨新冠肺炎疫情，業績也是逆勢上揚約二到三成，他負責第一線生產，生產單位雖然做得很累，卻甘之如飴。