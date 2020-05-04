快訊

藥局賣口罩將退場 阿公阿嬤：習慣了別改啦

【國民黨重生路2】朱立倫一手好牌 為何打到變「邊緣倫」

股利靚 美亞量價齊揚

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

在高殖利率題材帶動下，美亞 (2020）今（4）日今日帶量走揚，盤中爆量逾3千張，上漲逾3%，在鋼鐵股中表現相對強勁。

美亞2019年度每股擬配發現金股利1.85元，配發率達9成，創近六年來最高；按4月30日收盤價17.8元計算，殖利率達10.39%。美亞近日外資買盤進駐，帶動股價緩步向上，股價創下近8年來高點。

美亞2019年稅後純益為4.37億元，年增45.28％；每股純益（EPS）為1.96元，較前一年度（2018年）1.34元要高；毛利率也攀升至10.75%。美亞表示，去年本業穩健，各項產品、成本售價都控制得宜，帶動去年獲利成長。

美亞主要生產營建及機械用鋼管、鋼板，其中營建用產品佔營收比重約七成。今年截至目前為止，美亞指出，來自國內公共工程、廠辦的接單穩健，不受新冠肺炎疫情衝擊。長期來看，國內前瞻基礎建設計畫、都市更新等政策利多，有望支撐營建用鋼需求。

不過，疫情影響景氣，美亞觀察，疫情導致客戶觀望情緒轉濃，短期內恐難恢復，將持續觀察疫情發展。美亞首季營收小幅衰退，為12.54億元，年減7.46%。

美國鋁捲板通路商大成鋼（2027）今日股價也相對亮眼，早盤開低走高，盤中爆量逾8千張，上漲2.4%。大成鋼在美佈局多年，雖因市場供過於求，去年來產品售價受到壓抑，但美國正在對18國進口鋁板產品進行反傾銷及反補貼調查，終裁結果預定年底出爐，法人估或對大成鋼長期帶來利多。

疫情 大成鋼

延伸閱讀

外國鋼板低價銷台 鋼鐵業者不排除提貿易救濟

美亞股利近6年新高 後市轉保守

近六年最高！美亞配股現金1.85元 今股價勁揚8%

美「雙反」效應 大成鋼受惠

相關新聞

4月PMI指數跌至47.6 創編以來最大跌幅

新冠肺炎疫情持續衝擊國內經濟，中經院今（4）日公布4月PMI，中斷連續6個月的擴張轉為緊縮，指數大跌5.5至47.6，創...

製造業看好復甦快 觀光旅遊要療傷

疫情出現和緩跡象，各國已開始思考如何重啟經濟活動，學者認為，當疫情過後復供與歐美需求回升，國內製造業會復甦最快，反觀觀光旅遊則復甦較慢，要回到疫情前的情況不容易。

專家看本周指標／美工廠訂單恐衰退

新冠肺炎疫情在歐洲與美國擴散，各國陸續採取封城措施，也導致經濟活動近乎停擺，因此近期的經濟數據將普遍呈現疲軟，甚至呈現衰退。

名家觀點／疫情當頭的時代謬誤

似乎新冠肺炎疫情一爆發，所有東西的價值都可被重新定義，近日最有名且足以被寫進教科書的案例就是負油價，相關投資產品的設計者甚至急得想要趕緊修改報價方式，以粉飾早已歸零的投資價值；還有，傳統上我們習於向掛牌公司尋求業績指引，或是借用央行、或是國際貨幣基金會（IMF）這類的國際組織所估算的經濟目標做為評價依據，如今面臨的卻是公司紛紛撤回指引，放棄遊說投資者的權利，IMF則是在最新的預估模型中，悄悄地移除以美元計價的GDP欄位，改用抽樣調查、用購買力平價（PPP）估算的GDP取而代之（如圖），一切「越模」的不得了；至於各國政府和央行也好像不用成本地灑錢發債，出現難得一見地裡應外合、夫唱婦隨和局，只要緩解燃眉之急就好，目的極其卑微。

桃機第三航廈主體將四度招標 印尼馬來西亞表意願

桃園國際機場第三航廈主體工程2018年兩度流標，去年6月第三度流標，桃機公司說，近期將第四度招標，且在修正計畫曝光後，印...

全球化浪潮消退 學者：區域經濟整合將成為趨勢

新冠肺炎全球大流行，徹底改寫世界面貌，後全球化時代來臨，國際秩序面臨重整，專家認為，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP...

對中投資連4年負成長 台商產線逐步撤離中國

疫情暴露全球供應鏈過度依賴中國的脆弱性，「去中國化」風暴正迅速醞釀中。專家指出，台商近幾年因經營成本上升、美中貿易摩擦等...

加油要快！ 明汽油漲1毛、柴油漲2毛

中油今宣布，自明（4）日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲0.1及0.2元。調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公...

油價漲了！汽、柴油價格明起各漲0.1及0.2元

台灣中油公司自明（4）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.1及0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升...

疫情衝擊外貿 陳時中：現在努力讓國際經貿活動開始

新冠肺炎疫情延燒，為確保防疫，各國均關閉國境大門加強檢疫，卻也衝擊各國經貿發展。疫情只會中心指揮官陳時中上午在答覆國民黨...

超前部署油市 選對ETF是關鍵

原油抄底，一直是近來市場很熱門的投資話題，尤其美國西德州原油期貨史詩級暴跌，不少槓桿型原油ETF紛紛關閉清算，市場名實相符的原油槓桿ETF，目前只剩街口布蘭特原油正2（00715L）。 肺炎疫情

熱門新聞

政院擴大紓困對象 農漁民及工作無加保者 排富發一萬元

台南大億麗緻酒店將歇業 全部員工解雇一人都不留

個人紓困貸款 擴大適用

中鋼創舉 股東會紀念品擬超商取貨

台積新布局 啟動中生代接班

公股銀衝紓困貸款 有3好 埋3壞…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。