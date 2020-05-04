股利靚 美亞量價齊揚
在高殖利率題材帶動下，美亞 (2020）今（4）日今日帶量走揚，盤中爆量逾3千張，上漲逾3%，在鋼鐵股中表現相對強勁。
美亞2019年度每股擬配發現金股利1.85元，配發率達9成，創近六年來最高；按4月30日收盤價17.8元計算，殖利率達10.39%。美亞近日外資買盤進駐，帶動股價緩步向上，股價創下近8年來高點。
美亞2019年稅後純益為4.37億元，年增45.28％；每股純益（EPS）為1.96元，較前一年度（2018年）1.34元要高；毛利率也攀升至10.75%。美亞表示，去年本業穩健，各項產品、成本售價都控制得宜，帶動去年獲利成長。
美亞主要生產營建及機械用鋼管、鋼板，其中營建用產品佔營收比重約七成。今年截至目前為止，美亞指出，來自國內公共工程、廠辦的接單穩健，不受新冠肺炎疫情衝擊。長期來看，國內前瞻基礎建設計畫、都市更新等政策利多，有望支撐營建用鋼需求。
不過，疫情影響景氣，美亞觀察，疫情導致客戶觀望情緒轉濃，短期內恐難恢復，將持續觀察疫情發展。美亞首季營收小幅衰退，為12.54億元，年減7.46%。
美國鋁捲板通路商大成鋼（2027）今日股價也相對亮眼，早盤開低走高，盤中爆量逾8千張，上漲2.4%。大成鋼在美佈局多年，雖因市場供過於求，去年來產品售價受到壓抑，但美國正在對18國進口鋁板產品進行反傾銷及反補貼調查，終裁結果預定年底出爐，法人估或對大成鋼長期帶來利多。
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