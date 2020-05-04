股利靚 美亞量價齊揚

似乎新冠肺炎疫情一爆發，所有東西的價值都可被重新定義，近日最有名且足以被寫進教科書的案例就是負油價，相關投資產品的設計者甚至急得想要趕緊修改報價方式，以粉飾早已歸零的投資價值；還有，傳統上我們習於向掛牌公司尋求業績指引，或是借用央行、或是國際貨幣基金會（IMF）這類的國際組織所估算的經濟目標做為評價依據，如今面臨的卻是公司紛紛撤回指引，放棄遊說投資者的權利，IMF則是在最新的預估模型中，悄悄地移除以美元計價的GDP欄位，改用抽樣調查、用購買力平價（PPP）估算的GDP取而代之（如圖），一切「越模」的不得了；至於各國政府和央行也好像不用成本地灑錢發債，出現難得一見地裡應外合、夫唱婦隨和局，只要緩解燃眉之急就好，目的極其卑微。

2020-05-03 22:52