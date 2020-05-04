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雲端整合通訊及協作市場產值大 近75%企業擬兩年內使用

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

光電協進會產業分析師林政賢表示，網路及影音應用的普及，開啟全商務視訊溝通及整合等相關服務的成長，根據IDC報告指出，雲端整合通訊及協作市場產值五年複合平均成長率為14.2%，並將於2021年達323億美元新高。

跨國商業合作及辦公行動化時代來臨，又有疫情推波助瀾，法人預估，將近75%企業將於兩年內使用整合通訊及協作解決方案進行企業溝通，將帶動雲端視訊會議產業鏈的商機可期。

根據Whainhouse Market Research指出，全球會議端點設備的年複合成長率擴大，到2022年將有100萬台的出貨量，且來到20億美元市場規模，視訊會議產品市場的需求具有相當的潛力。

雲端視訊會議發展商機龐大，涵及人臉辨識、虛擬會議服務、視訊會議服務、雲端會議軟體、遠距辦公防疫、雲端遠距設備等。

根據CB Insight分析，人工智慧發展趨勢將以「人臉辨識」及「邊緣運算」具有最大市場規模及產業接受度。訊連發展出AI人臉辨識引擎FaceMe，並通過美國國家標準暨技術研有院 (MIST)測試，成為台灣唯一名列Top 20 的開發團隊，辨別速度達全球第三，深獲國際肯定。

林政賢指出，產業發展趨勢已由傳統的視訊會議系統，轉往雲端式視訊方向前進，這樣的改變在高度已開發國家採購行為上更為明顯，視訊會議系統強調零距離的面對面溝通，又在網路寬頻寬與壓縮技術日益進步、普及下，產業趨勢將朝4K-2K高畫質、H.265壓縮能力、整合通訊平台、視訊雲端化、協作功能、All in One視訊會議系統，因此，在硬體視訊會議系統著力去開發附加協作功能是必然趨勢。

圓展表示，積極發展AI人工智慧，讓雲端視訊視會議符合客戶的使用需求。在視訊會議領域，建立視訊、音訊、AI的核心能力。

宏正看好相關解決方案需求，近期新推三大遠距方案，包括BYOD高效協作會議、教育直播教學、企業遠端辦公，協助企業、教育機構在疫情期間，完成遠距會議、直播教學的任務，今後的商機可期。

視訊 雲端 疫情

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