4月PMI指數跌至47.6 創編以來最大跌幅

新冠肺炎疫情持續衝擊國內經濟，中經院今（4）日公布4月PMI，中斷連續6個月的擴張轉為緊縮，指數大跌5.5至47.6，創2012年7月創編以來最大跌幅。中經院表示，「新增訂單」與「生產數量」指數的大幅下跌並呈現緊縮，是4月製造業PMI轉為緊縮的主因。

至於4月的NMI指數也已連續3個月呈現緊縮，4月指數僅微幅攀升0.2至42.5。

中經院指出，值得注意的是，全體製造業經季節調整後的「新增訂單」中斷連續7個月的擴張，指數下跌13.0至37.1，是2012年7月創編以來最快緊縮速度，亦為創編以來最大跌幅。另，全體製造業經季調後的「生產數量」指數則已連續4個月緊縮，且指數回跌9.3至40.2，同樣也是2012年7月創編以來最快緊縮速度。

在PMI「未來六個月展望」指數部分，也是續跌3.0至25.7，再創2012年7月創編以來最快緊縮速度。其中，電子暨光學產業（31.3）、基礎原物料產業（15.9）與交通工具產業（13.0）的未來展望指數皆已連續3個月緊縮，且本月指數分別續跌3.6、5.8與10.8。其中，交通工具產業的未來展望指數為2012年7月創編以來最快緊縮速度。

另，在NMI「未來六個月展望」部分，續跌在3月滑落至創編以來最低點13.7後，仍持續停留在20.0以下的緊縮速度，指數為17.8，較3月指數回升4.1。

但，非製造業八大產業全數回報未來六個月展望為緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為住宿餐飲業（4.5）、零售業（13.0）、金融保險業（16.0）、運輸倉儲業（17.2）、營造暨不動產業（18.8）、批發業（19.8）、資訊暨通訊傳播業（20.6）與教育暨專業科學業（33.3）。