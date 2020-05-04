疫情衝擊 美歐首季經濟成長率雙雙大跌

美歐今年第1季經濟成長率受到新冠肺炎疫情衝擊，跌幅分別達到4.8%、3.8%，其中，歐元區的表現最慘，創下史上最大跌幅，反映控制疫情的管制措施所造成的直接衝擊，私人消費、企業資本支出均告大跌。

國內大型券商研究部門指出，由於多數國家的管制措施延長至6月中下旬，即便若干國家展開解禁，但僅止於局部開放，由此推算，第2季經濟成長率的跌幅料將進一步擴大，連帶衝擊就業市場的表現，本周美國勞動部將公布4月份就業報告，其中失業率極可能上探20%，非農就業人口減幅將高達2,000萬人，雙雙創下史上最慘紀錄。

相較之下，台灣防疫提前部署，製造業維持正常運作，搭配急單效應，出口表現與上季相較不跌反增，抵銷內需受創影響，因此，首季經濟成長率達1.54%，遠優於其他亞洲國家的表現。

展望後市，隨著各國陸續分階段解除管制，若能在7月份恢復大部分的運作，預料下半年全球景氣可望止跌回升，擺脫上半年的下挫趨勢，台灣全年經濟成長率仍可望維持正成長格局。