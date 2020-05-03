桃機第三航廈主體將四度招標 印尼馬來西亞表意願

桃園國際機場第三航廈主體工程2018年兩度流標，去年6月第三度流標，桃機公司說，近期將第四度招標，且在修正計畫曝光後，印尼及馬來西亞等國外營建大廠表達有意願參與，其中以印尼廠參與說明會頻率更高，目標年底完成發包。

桃機說，目前計畫5月進行主體工程第四度招標，屆時將先開資格標，預計8月底決標，再來開規格標，目標年底完成發包。至於何時能完工，在最近同意的修正計畫中，規劃北登機廊廳、主體航廈及南登機廊廳，分別於2024年、2025年及2026年分階段完工，先完成的就先投入營運。

桃機說，3月時修正建設計畫已獲同意，現在在等行政院核定，預算相較先前增加100多億，來到950多億。因為經費提高，國內外廠商投標的意願也增加。

桃機說，目前國外最積極的是印尼國營營造商威佳雅卡雅WIKA，另家則是馬來西亞民營的營造業者金務大GAMUDA。據了解，WIKA最新代表作的就是印尼雅加達機場第三航廈；GAMUDA則曾參與中油公司液化石油氣永安接收站工程。

桃機說，由於先前主體設計過於繁複，加上預算管控不當，前三次招標沒有一家敢投，雖然修正計畫已經出來，仍會持續做檢討，對於國內外有意願的廠商都會去了解以及追蹤。