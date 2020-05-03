加油要快！ 明汽油漲1毛、柴油漲2毛

當前投資人有個共同點：恐懼。很少人事前預測到全球性傳染病會觸發金融市場的「自由落體」，美國進入熊市，拋售情況在全球大多數市場無一倖免，衛生保健或公用事業等傳統「防禦性」板塊也被拋售。相對安全的政府債券需求量提升，美國國債的收益率在反彈回升前創下新低，市場正彌漫著避險情緒。

2020-05-03 00:27