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加油要快！ 明汽油漲1毛、柴油漲2毛
中油今宣布，自明（4）日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲0.1及0.2元。調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升16.2元、95無鉛汽油每公升17.7元、98無鉛汽油每公升19.7元、超級柴油每公升13.2元。
中油表示，本週原油受沙、俄等產油國5月開始大規模減產等因素影響，導致油價上漲。本週調價指標週均價為每桶17.72美元，較前週17.05美元上漲0.67美元，新台幣兌美元匯率升值0.131元，國內油價依公式計算漲幅為2.78%。
調價後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升16.2元、95無鉛汽油每公升17.7元、98無鉛汽油每公升19.7元、超級柴油每公升13.2元。
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