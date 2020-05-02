快訊

新冠肺炎致死人數比流感少為何還封城 專家提4點反駁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫期間移工轉出不可歸責 製造業雇主免受2年管制

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

因應新冠肺炎疫情，勞動部昨公告，防疫期間若製造業雇主轉換移工，將視為不可歸責於雇主，轉出的移工人數可不列入雇主聘僱總人數，雇主也不會受到2年的招募管制。

製造業3K製程所聘的移工從2007年改為常態開放制，為避免雇主過度引進移工後，再又隨意轉出、引進，衍生後續管理問題，因此勞動部過去依法限制雇主轉出名額後，須管制2年，才能再申請召募移工。

不過，有部分雇主因擔心影響人力調度、生產營運，限制不讓移工轉出，因此勞動部後續修正規定，若製造業移工轉出原因不可歸責於雇主，如雇主與移工發生勞資爭議，經地方主管機關召開調解會議後，任一方或雙方都無意願繼續聘僱關係，並依法終止聘雇關係，雇主也沒有違反勞動法令、契約，就可不受2年的管控限制。

由於防疫期間，勞動部實施移工相關防疫管控措施，也鼓勵雇主將移工轉出，讓有需要的其他人承接，因此這段時間可能會有移工轉換雇主情況，勞動部為此在5月1日發布解釋令，指從3月27日至6月17日期間，若外國人因就業服務法第59條規定轉換雇主，符合轉換事由不可歸責於雇主情況。

勞動部官員說明，此為暫定短期措施，後續會滾動式修正實施期間。

移工 勞動部 製造業

延伸閱讀

移工違反居家檢疫 屏東衛生局開罰100萬元

羽球／BWF複習紀錄做防疫日記 小戴全英賽最速奪冠上榜

近身產業慘兮兮 勞動部將補助視障按摩師1人4.5萬

防疫期間移工轉出不可歸責雇主 免受2年管制

相關新聞

你領了嗎？ 自營業者3萬補助 2周逾100萬人申請

新冠肺炎疫情衝擊勞工生計，勞動部針對自營作業者、無一定雇主勞工祭出3萬元的生活補貼，每人每月1萬元，總計3個月，根據勞保...

勞動基金首季慘賠 蘇貞昌：僅受疫情一時衝擊

新冠肺炎導致全球金融市場大為動盪，勞動基金截至3月底慘賠4,712億元，行政院長蘇貞昌今（2）日對此表示，「勞工朋友請放...

勞動基金Q1慘賠4712億 蘇貞昌：只是受疫情一時衝擊

我國勞動基金第一季慘賠4712億，行政院長蘇貞昌今則表示，這次這樣，只是受疫情一時衝擊，請大家放心，政府一定會保護勞工，...

勞部補助防疫物資費 視障按摩據點最高可獲5萬

疫情紓困救產業，勞動部4月28日公告「補助地方政府促進視覺功能障礙者就業計畫」，補助視障按摩據點添購防疫物資、清潔消毒費...

近身產業慘兮兮 勞動部將補助視障按摩師1人4.5萬

新冠肺炎疫情延燒數月，不僅百貨商家、住宿餐飲等生意冷清，作為「近身產業」的視障按摩據點，也同樣位於海嘯第一排，全台100...

疫情拖累 勞動基金3月賠3千億 史上最慘

昨天是五一勞動節，新冠肺炎拖累全球經濟，有關勞工各項統計數據，包括勞動基金慘賠、無薪假企業家數創新高、二到四月資遣勞工人數較去年同期暴增近一萬五千人，都讓勞工看了心情沉重。

財經觀點／永續發展投資 疫情掀5大改變

全球新冠疫情大流行，燒出了生活面向對經濟和各類系統倚重而衍生的諸多問題和省思，也對永續發展帶來五大面向改變，更掀起企業和投資人對於永續投資、ESG（環境、社會和治理）這類風險因子的重視。

勞動基金 Q1慘賠4,712億

新冠肺炎大流行，全球金融市場大動盪。勞動部勞動基金運用局昨（1）日發布勞動基金最新績效，截至3月底，慘賠4,712.5億元，收益率為負11.16%。光3月單月就賠了3,198.1億元。

疫情衝擊外貿 陳時中：現在努力讓國際經貿活動開始

新冠肺炎疫情延燒，為確保防疫，各國均關閉國境大門加強檢疫，卻也衝擊各國經貿發展。疫情只會中心指揮官陳時中上午在答覆國民黨...

超前部署油市 選對ETF是關鍵

原油抄底，一直是近來市場很熱門的投資話題，尤其美國西德州原油期貨史詩級暴跌，不少槓桿型原油ETF紛紛關閉清算，市場名實相符的原油槓桿ETF，目前只剩街口布蘭特原油正2（00715L）。 肺炎疫情

熱門新聞

疫情嚴重報稅延期 這些人卻要搶頭香原因竟然是這樣

你領了嗎？ 自營業者3萬補助 2周逾100萬人申請

星宇航空忙什麼：我們不載客就是往載貨的路上

合庫金新股東…增美最大退休基金

疫情拖累 勞動基金3月賠3千億 史上最慘

蘋果、三星供應鏈 Q2挑戰大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。