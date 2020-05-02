防疫期間移工轉出不可歸責 製造業雇主免受2年管制

因應新冠肺炎疫情，勞動部昨公告，防疫期間若製造業雇主轉換移工，將視為不可歸責於雇主，轉出的移工人數可不列入雇主聘僱總人數，雇主也不會受到2年的招募管制。

製造業3K製程所聘的移工從2007年改為常態開放制，為避免雇主過度引進移工後，再又隨意轉出、引進，衍生後續管理問題，因此勞動部過去依法限制雇主轉出名額後，須管制2年，才能再申請召募移工。

不過，有部分雇主因擔心影響人力調度、生產營運，限制不讓移工轉出，因此勞動部後續修正規定，若製造業移工轉出原因不可歸責於雇主，如雇主與移工發生勞資爭議，經地方主管機關召開調解會議後，任一方或雙方都無意願繼續聘僱關係，並依法終止聘雇關係，雇主也沒有違反勞動法令、契約，就可不受2年的管控限制。

由於防疫期間，勞動部實施移工相關防疫管控措施，也鼓勵雇主將移工轉出，讓有需要的其他人承接，因此這段時間可能會有移工轉換雇主情況，勞動部為此在5月1日發布解釋令，指從3月27日至6月17日期間，若外國人因就業服務法第59條規定轉換雇主，符合轉換事由不可歸責於雇主情況。

勞動部官員說明，此為暫定短期措施，後續會滾動式修正實施期間。