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你領了嗎？ 自營業者3萬補助 2周逾100萬人申請
新冠肺炎疫情衝擊勞工生計，勞動部針對自營作業者、無一定雇主勞工祭出3萬元的生活補貼，每人每月1萬元，總計3個月，根據勞保局統計，從4月20日開放申請至昨天5月1日止，已經有100萬5423人提出申請，87萬3846人已領到3萬元。
勞動部紓困方案之一的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼 」，只要自營業者、無一定雇主勞工有在3月31日前於職業工會投保，投保薪資2萬4000元以下、107年未達到課稅標準，就可獲每月補助1萬元補貼，總共3萬。
勞保局統計，4月20日開放申請至今約2周，截至昨天下午5時30分，已經有100萬5423人提出申請，其中87萬3846人已入帳3萬。
勞動部表示，勞保局收件後，會以最快速度處理，3日內就會將補貼款匯入勞工帳戶，補貼方案將受理至5月22日止，勞呼籲尚未申請者儘速向所屬職業工會提出申請。
此外，勞動部針對減班休息勞工的「充電再出發計畫」則有92家事業單位、2374名勞工申請職訓，「安心就業計畫」1715人申請5成薪資補貼；針對遭減班休息打工族的「安心即時上工計畫」，則有2萬2833人申請公部門打工職缺，其中3409人已經上工。
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