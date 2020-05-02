快訊

下周一起入境檢疫處須通報 幼童與慢性病患同住罰15萬

直播／「嘉玲」七連霸失敗！我新增確診3例 皆境外移入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動基金首季慘賠 蘇貞昌：僅受疫情一時衝擊

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（右）上午視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心，為客服人員打氣。 記者曾吉松／攝影
行政院長蘇貞昌（右）上午視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心，為客服人員打氣。 記者曾吉松／攝影

新冠肺炎導致全球金融市場大為動盪，勞動基金截至3月底慘賠4,712億元，行政院長蘇貞昌今（2）日對此表示，「勞工朋友請放心。」勞動基金過去操作良好，這次僅是受疫情一時衝擊，政府一定會保護勞工，同時謹慎、聰明地操作。

蘇貞昌昨日視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心，媒體問及勞動基金慘賠、減班休息（無薪假）人數突破1.8萬人，政府是否有相關因應措施。

對此蘇揆表示，勞動基金方面，政府一定負起最後支付責任，去年政院也才撥補200億元至勞動基金，雖然今年目前有虧損，但去年也是大賺4,000多億元，五年來更賺了9,000多億，可見勞動基金操作良好，勞工可安心。

此外傳出1988專線電話爆量，民眾打不進來，蘇貞昌表示，防疫專線反映出民眾需求，人力會不斷增加，一開始難免有不順，但會持續改進。

蘇貞昌也透露，他有很多「神秘客」，希望聽取各方指教，行政團隊也有各方面查證機制，希望統整各方意見逐步改進。另一方面人力一定會增加，希望把事情做到最好。

此外五一連假，蘇貞昌表示，民眾悶很久、希望出門走走，這是人之常情，但仍希望民眾發揮自我管理精神，自我管理才是最好的防疫，保護自己、也保護家人。

勞動基金 蘇貞昌

延伸閱讀

勞動基金首季大虧 蘇貞昌：受疫情一時衝擊

殺警案 醫師沈正哲：個案鑑定是醫療團隊完成非1名醫師

蘇貞昌視察1988紓困振興專線暨客服中心

勞動基金Q1慘賠4712億 蘇貞昌：只是受疫情一時衝擊

相關新聞

你領了嗎？ 自營業者3萬補助 2周逾100萬人申請

新冠肺炎疫情衝擊勞工生計，勞動部針對自營作業者、無一定雇主勞工祭出3萬元的生活補貼，每人每月1萬元，總計3個月，根據勞保...

勞動基金首季慘賠 蘇貞昌：僅受疫情一時衝擊

新冠肺炎導致全球金融市場大為動盪，勞動基金截至3月底慘賠4,712億元，行政院長蘇貞昌今（2）日對此表示，「勞工朋友請放...

勞部補助防疫物資費 視障按摩據點最高可獲5萬

疫情紓困救產業，勞動部4月28日公告「補助地方政府促進視覺功能障礙者就業計畫」，補助視障按摩據點添購防疫物資、清潔消毒費...

近身產業慘兮兮 勞動部將補助視障按摩師1人4.5萬

新冠肺炎疫情延燒數月，不僅百貨商家、住宿餐飲等生意冷清，作為「近身產業」的視障按摩據點，也同樣位於海嘯第一排，全台100...

勞動基金Q1慘賠4712億 蘇貞昌：只是受疫情一時衝擊

我國勞動基金第一季慘賠4712億，行政院長蘇貞昌今則表示，這次這樣，只是受疫情一時衝擊，請大家放心，政府一定會保護勞工，...

疫情拖累 勞動基金3月賠3千億 史上最慘

昨天是五一勞動節，新冠肺炎拖累全球經濟，有關勞工各項統計數據，包括勞動基金慘賠、無薪假企業家數創新高、二到四月資遣勞工人數較去年同期暴增近一萬五千人，都讓勞工看了心情沉重。

財經觀點／永續發展投資 疫情掀5大改變

全球新冠疫情大流行，燒出了生活面向對經濟和各類系統倚重而衍生的諸多問題和省思，也對永續發展帶來五大面向改變，更掀起企業和投資人對於永續投資、ESG（環境、社會和治理）這類風險因子的重視。

勞動基金 Q1慘賠4,712億

新冠肺炎大流行，全球金融市場大動盪。勞動部勞動基金運用局昨（1）日發布勞動基金最新績效，截至3月底，慘賠4,712.5億元，收益率為負11.16%。光3月單月就賠了3,198.1億元。

勞工紓困方案優先 中高齡就業專法延後上路

原本已經行政院核定自今天五一勞動節生效實施的「中高齡者及高齡者就業促進法」，由於新冠肺炎疫情影響國內產業，勞動力運用有緊...

林口社宅挺防疫 隔離或無薪假住戶租金打八折

新冠肺炎疫情爆發至今，對台灣整體民生經濟造成不小衝擊，為照顧居民生計，國家住都中心先前已優惠林口社宅店鋪租金減收一半，此...

疫情衝擊外貿 陳時中：現在努力讓國際經貿活動開始

新冠肺炎疫情延燒，為確保防疫，各國均關閉國境大門加強檢疫，卻也衝擊各國經貿發展。疫情只會中心指揮官陳時中上午在答覆國民黨...

太慘！ 疫情衝擊全球 勞動基金3月賠掉3000多億

新冠肺炎疫情全球爆發，嚴重拖累全球經濟與失業率，勞動部勞動基金運用局今公布勞動基金最新運用情形報告，今年截至3月底，勞動...

熱門新聞

疫情嚴重報稅延期 這些人卻要搶頭香原因竟然是這樣

評分調降「70變63分」 50萬紓困貸款讓新創企業更好借

華南永昌證券大虧 董事長、副董下台負責

疫情拖累 勞動基金3月賠3千億 史上最慘

你領了嗎？ 自營業者3萬補助 2周逾100萬人申請

合庫金新股東…增美最大退休基金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。