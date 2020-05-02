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勞動基金首季慘賠 蘇貞昌：僅受疫情一時衝擊
新冠肺炎導致全球金融市場大為動盪，勞動基金截至3月底慘賠4,712億元，行政院長蘇貞昌今（2）日對此表示，「勞工朋友請放心。」勞動基金過去操作良好，這次僅是受疫情一時衝擊，政府一定會保護勞工，同時謹慎、聰明地操作。
蘇貞昌昨日視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心，媒體問及勞動基金慘賠、減班休息（無薪假）人數突破1.8萬人，政府是否有相關因應措施。
對此蘇揆表示，勞動基金方面，政府一定負起最後支付責任，去年政院也才撥補200億元至勞動基金，雖然今年目前有虧損，但去年也是大賺4,000多億元，五年來更賺了9,000多億，可見勞動基金操作良好，勞工可安心。
此外傳出1988專線電話爆量，民眾打不進來，蘇貞昌表示，防疫專線反映出民眾需求，人力會不斷增加，一開始難免有不順，但會持續改進。
蘇貞昌也透露，他有很多「神秘客」，希望聽取各方指教，行政團隊也有各方面查證機制，希望統整各方意見逐步改進。另一方面人力一定會增加，希望把事情做到最好。
此外五一連假，蘇貞昌表示，民眾悶很久、希望出門走走，這是人之常情，但仍希望民眾發揮自我管理精神，自我管理才是最好的防疫，保護自己、也保護家人。
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