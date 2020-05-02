勞動基金Q1慘賠4712億 蘇貞昌：只是受疫情一時衝擊

我國勞動基金第一季慘賠4712億，行政院長蘇貞昌今則表示，這次這樣，只是受疫情一時衝擊，請大家放心，政府一定會保護勞工，同時小心謹慎聰明的操作基金。

蘇貞昌今視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心，會前接受媒體聯訪。

勞動基金第一季虧損4712多億，光是3月就賠掉3198.1億元，創下勞動基金單月虧損紀錄，累積虧損，幾乎是將去年整年賺的收益吐光。蘇貞昌表示，勞工朋友請放心，政府一定負最後支付的責任，去年也撥補了200億，現在雖有虧損，但是去年也有大賺4000多億，5年來賺9000多億，可見操作是良好的，這次這樣，只是受疫情一時衝擊，請大家放心，政府一定會保護勞工，同時小心謹慎聰明的操作基金。

至於內閣傳出小幅度調整？蘇貞昌指出，依據憲法的憲政慣例以及對蔡總統的尊重，蔡總統即將展開第二個任期，所以在這一任期屆滿前，他會率領閣員提出總辭，至於下階段誰來組閣，閣員是誰，這時候他不宜發表任何意見。