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勞部補助防疫物資費 視障按摩據點最高可獲5萬

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部公告「補助地方政府促進視覺功能障礙者就業計畫」，補助視障按摩據點添購防疫物資、清潔消毒費用，最高補助5萬元。圖／新北市勞工局提供
勞動部公告「補助地方政府促進視覺功能障礙者就業計畫」，補助視障按摩據點添購防疫物資、清潔消毒費用，最高補助5萬元。圖／新北市勞工局提供

疫情紓困救產業，勞動部4月28日公告「補助地方政府促進視覺功能障礙者就業計畫」，補助視障按摩據點添購防疫物資、清潔消毒費用，若據點按摩師人數在四人以下，最高補助2萬元、五到六人最高補助3萬元、七人以上最高補助5萬元，盼藉此減輕視障按摩據點的營運壓力。

勞動部日前公告，為協助各地方縣市政府轄內的視障按摩據點穩定營運，同時不要讓視障按摩師受到疫情影響，導致被減班休息或直接資遣，勞動部補助視障按摩據點於防疫期間所購置的口罩、額溫槍、酒精等防疫物資或清潔消毒品費用。

台灣盲人重建院舒壓小棧主任朱育慧表示，舒壓小棧的營收比去年同期銳減四成，37名視障按摩老師每月排班天數也縮減一至兩天，勞動部的防疫物資補助，不無小補，有幫助到。

依據公告，補助對象包括經營視障按摩據點的法人或團體，比如基金會、社福團體設立的按摩小站，或者視障者個人經營的按摩工作室，後者須持有按摩技術士證或按摩執業許可證。

勞動部據視障按摩師人數，檢附支出證明核實補助，四人以下最高補助2萬元，五至六人最高補助3萬元、七人以上則最高補助5萬。

勞動部官員說，主要是在疫情期間，多少減緩按摩據點的營運壓力，補貼經營成本，補助期間至今年12月31日止。

按摩 視障 勞動部

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