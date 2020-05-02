近身產業慘兮兮 勞動部將補助視障按摩師1人4.5萬

新冠肺炎疫情延燒數月，不僅百貨商家、住宿餐飲等生意冷清，作為「近身產業」的視障按摩據點，也同樣位於海嘯第一排，全台1000多家視障按摩據點，已有42家暫時停業，勞動部將針對視障按摩師每人每月補助1萬5000元，最長補助三個月，總共4萬5000元，預計全台約2300名視障按摩師適用。

勞動部官員表示，全台視障按摩據點1116家，受疫情影響，各大醫院機構、車站內的視障按摩據點，因顧及接觸風險，紛紛關起門不接客，截至目前，已經有42家暫時停業、300多名視障按摩師頓失經濟收入。

衛福部日前已針對有營運困難的民俗調理業紓困，每業者每月補貼1萬，最高3萬元，從事按摩業的明眼人已獲補貼，勞動部也著手就投身按摩業的視覺功能障礙者紓困，且補貼金額再更高，每名視障按摩師每月1萬5000元，最長三個月。

勞動部官員解釋，按摩是「近身產業」，從一月疫情爆發以來，不少視障按摩據點生意備受衝擊，勞動部考量超過半數的視覺功能障礙者都從事按摩業，其中更不乏中高齡的中重度視障者，因此依據「身心障礙者權益保障法」第四十六條給予特別照顧，提供經濟安全保障，1億多經費則由就業安定基金支應。

官員說，有不少視障按摩師加入職業工會，可領取勞動部3萬元「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼 」，勞動部事先商請視障按摩相關的職業工會，告知會員另有針對視障按摩師的定額補助規劃，且各地方縣市政府皆列有視障按摩師名冊，名單掌握確實，應不至於有人先跑去請領自營業者補助。

只不過，僅針對視障按摩業的勞工補助，恐怕引起其他障別勞工不滿。台灣新巨輪服務協會理事長陳安宗說，許多在街頭討生活的街賣輪椅族，甚至連勞健保都沒有，感覺被政府紓困忽視、遺忘。

身心障礙聯盟秘書長洪心平也表示，疫情衝擊的是百工百業，身心障礙勞工在就業門檻、穩定度上本來就較為艱困，勞動部既然想到照顧身心障礙勞工，何必只單單補助視障者？建議勞動部對邊緣勞工補助應更加全面。

勞動部官員回應，勞動部還有安心就業計畫、安心即時上工、紓困貸款、自營作業者等方案，其他障別勞工應有相對應的適用方案，或從事藝文工作的身心障礙者，也可申請文化部紓困補助，再者，衛福部也有針對原本領取身心障礙者生活補助的人，再加發4500元的弱勢關懷紓困金。