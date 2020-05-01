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勞工紓困方案優先 中高齡就業專法延後上路

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導

原本已經行政院核定自今天五一勞動節生效實施的「中高齡者及高齡者就業促進法」，由於新冠肺炎疫情影響國內產業，勞動力運用有緊縮趨勢，勞動部認為現階段以各項勞工紓困方案為優先，專法將等疫情紓緩後再施行。

勞動部表示， 因應人口結構高齡化，為提升中高齡者勞動參與，支持高齡者再就業，建構友善就業環境，勞動部推動制定「中高齡者及高齡者就業促進法」，總統也於108年12月4日公布，原定109年5月1日施行。

勞動部表示，專法授權訂定多項子法，包括施行細則、協助中高齡者及高齡在職者穩定就業、失業者及退休人員重返職場等多項獎補助措施，都已完成法制作業，原預定併同專法同步施行。

勞動部表示，近期因新型冠狀病毒引起之肺炎疫情（COVID-19）衝擊國內產業及勞動市場，依國發會公布IHS Markit於4月15日之經濟預測，我國經濟成長率今年下修至-1.6%，失業率今年上修至 4.1%，諸多產業已受到負面衝擊，致勞動市場僱用條件較為不足，勞動部評估當下最主要的工作是推動紓困措施協助勞工續留職場，以穩定其經濟生活。

勞動部表示，雖然專法延後施行，但持續透過全國300餘個公立就業服務據點提供中高齡及高齡者個別化就業諮詢與職涯輔導服務，依其需求提供職業訓練、就業媒合等服務，並運用職務再設計提供就業輔具、改善職場工作環境及條件等協助措施、排除其工作障礙，以及透過津貼獎助鼓勵雇主僱用、協助渠等續留職場穩定就業。有就業需求的中高齡及高齡朋友，可就近洽公立就業服務機構提供協助，或撥打免付費服務專線0800-777-888洽詢。

勞動部 職場

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