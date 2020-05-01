林口社宅挺防疫 隔離或無薪假住戶租金打八折

新冠肺炎疫情爆發至今，對台灣整體民生經濟造成不小衝擊，為照顧居民生計，國家住都中心先前已優惠林口社宅店鋪租金減收一半，此次加碼針對確診、隔離中或無薪假住戶，租金減收兩成，盼與居民攜手渡過難關。

國家住都中心針對林口社宅住戶紓困方案放寬，凡承租人和共同生活家屬確診，或接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離、集中檢疫者，從發生當月起，三個月的租金減收兩成；放無薪假者，當月租金亦減收兩成，且優惠溯及既往，今年3月起，發生無薪假事實的當月都減收兩成，優惠期間最長三個月。

此外，受疫情衝擊，各類店舖經營困窘，國家住都中心亦已訂定林口社宅今年3月至5月份租金減收50％，讓商家可稍喘口氣。國家住都中心呼籲，承租人如有相關紓困需求，歡迎洽詢國家住都中心（02）2100-6300#5。