IDC第1季全球智慧手機出貨量下降11.7% 史上最大

市場研究公司IDC發佈2020年第一季度全球智慧手機出貨量年減11.7%，至2.758億部。第一季全球智慧手機出貨量通常會出現季減，過去3年的平均季減的降幅為15%到20%。 不過，2020年第一季度出現了有史以來最大的年減幅度。 這是因為新冠病毒疫情從第一季度開始，同時第一季度也是中國疫情的高峰。 到第一季度末，疫情還蔓延至全球其他地區。

按地區來看，2020年第一季，中國市場的降幅最大，出貨量年減20.3%。 由於中國市場幾乎佔全球出貨量的四分之一，因此對整個市場造成了巨大影響。 另一方面，全球市場對中國智慧手機供應鏈的依賴也帶來了問題。 另一方面，美國和西歐市場分別年減16.1%和18.3%。

IDC研究總監Nabila Popal表示，最初只是發生在中國的供給問題，但目前已演變成一場全球經濟危機。 需求問題在第一季度末開始顯現。 雖然中國的供應鏈在季度末開始恢復，但全球主要經濟體紛紛進入了徹底的隔離，導致消費者需求被抑制。

在這種不確定性強的時期，消費者對支出越來越謹慎，因此很難相信智慧手機的購買不會受到影響。 需求下降，加上全球各地零售店的關閉，對包括手機在內的所有消費市場都造成了嚴重影響。 由於隔離帶來的不確定性以及宏觀經濟受到的長期影響，手機廠商正在重新思考對2020年的展望。

IDC表示，隨著新增的新冠病毒病例開始放緩，3月份中國市場需求好於預期。 然而，3月份的復甦主要是由於此前的需求被壓抑。 這種反彈不太可能持續，因為全球的經濟下滑，預計也會影響到中國和消費者情緒，預計今年只有第四季度可能會實現年增率。