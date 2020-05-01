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太慘！ 疫情衝擊全球 勞動基金3月賠掉3000多億

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

新冠肺炎疫情全球爆發，嚴重拖累全球經濟與失業率，勞動部勞動基金運用局今公布勞動基金最新運用情形報告，今年截至3月底，勞動基金慘賠4712.5億元，收益率-11.16%，而且光3月單月，就賠掉了3198.1億元。

新冠肺炎3月在全球肆虐，各國紛紛採取更嚴厲的管制措施，重創全球供應鏈，並造成需求嚴重萎縮，各主要股票市場大幅度下跌。

勞金局指出，今年截至3月底，勞動基金規模為4兆 2852億元，其中新制勞退基金2兆 4970億元、舊制勞退基金規模9390億元、勞保基金6902億元、就保基金1351億元，職災保護專款規模110億元，積欠工資墊償基金規模為129億元。

勞金局表示，受到全球股、債市大幅下跌影響，勞動基金短期績效也受衝擊，今年截至3月底，整體勞動基金收益數為負4712.5 億元，收益率-11.16％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別-11.37％、-13.37％、-10.33％、0.45％、0.23％及-1.40％。

此外，受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為3334億元，收益數為-370.6 億元，收益率為-10.49％。

勞金局說，將持續觀察疫情後續控管情形，及其對全球經濟成長影響情形等，審慎建構穩健的資產配置，加強風險管控，降低疫情對基金收益衝擊。

勞動基金 疫情

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