因疫情失業或放無薪假 北市社宅減租20%三個月

因應薪冠肺炎疫情，台北市政府提出九大短期紓困措施「延稅」、「減租」、「減價」、「優息」、「補貼」、「降稅」、「延租」、「停租」及「勞工紓困」。隨著疫情發展加劇對本市經濟及勞動就業衝擊，北市府為照顧市民，擴大減租及延租措施適用對象，對於受疫情影響有失業、減班休息等情形受「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」補助的北市國宅及社會住宅承租人，可向都市發展局申請今（2020）年3月至5月租金減收20%及延後一年繳納。

北市財政局表示，中央「千億挺就業」紓困方案針對失業、減班休息勞工及自營作業者等提供相關補助、補貼，北市府亦推出「千人防疫就業方案」，提供更多的公部門短期防疫相關工作機會，以持續舒緩因疫情造成失業的問題。對於承租本市國宅及社會住宅承租人，若受疫情影響有失業、減班休息等情形致中斷收入或收入驟減者而無法如期繳納租金者，可持相關受補助文件向都市發展局申請減收及延繳租金。

北市府持續滾動檢討各項短期紓困措施，此次透過擴大減租、延租適用對象，希望能舒緩受疫情影響市民短期資金周轉需求，共同度過疫情艱困時期。