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勞退新制前3月虧2,824億元 每名勞工平均賠2.4萬元

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

新冠肺炎全球大流行，全球金融市場大動盪，勞退新制基金今年前3月累計虧損達2,824億元，收益率為負11.37%，以目前1,180萬有效勞工專戶來說，每名勞工平均慘賠近2.4萬元。

去年勞退新制基金大賺錢，收益數2,670億元，收益率達11.45%，平均每名勞工分紅2.26萬元；無奈好景不常，今年遭逢新冠肺炎疫情肆虐，前3月累虧達2824億元，幾乎3個月就把去年一年賺的全吐出來。勞工今年分紅沒了。

勞動基金運用局表示，勞退新制基金帳面雖呈大幅虧損，但勞工不必太擔憂，勞工要領取勞退金時，仍會有最低保證收益之保障。

新冠肺炎全球大流行，全球金融市場大動盪。勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至3月底，慘賠4,712.5億元，收益率為負11.16%。

其中，攸關勞工退休金的勞退新制基金，今年前2月才虧損924億元，收益率為負3.74%，3月累計虧損擴大到2,824億元，收益率為負11.37%。3月單月虧損1,900億元，令人怵目驚心。

勞退 肺炎

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