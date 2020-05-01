勞退新制前3月虧2,824億元 每名勞工平均賠2.4萬元

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣幸賴超前部署而疫情控制得宜，但當下經濟依然受到嚴峻考驗。各財經部會無不思索、推動振興紓困之策，低利貸款、利息補貼、發放振興抵用券、人才培訓補助等諸多措施，財政部也在權責之內，推出展延所得稅報稅期間至6月底，降低小規模營業人查定稅額，繳稅困難可分期三年等應對措施，地方政府也配合延納稅款、調降房屋稅、娛樂稅等。

2020-05-01 01:33