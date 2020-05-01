影／勞團上凱道 高喊「勞權不能少 我要工會罩」

今天五一勞動節，受新冠肺炎疫情影響，往年集結萬人的勞工大遊行首度取消，改由近百名工會代表上凱道召開記者會，高喊「勞權不能少，我要工會罩！」並提出收入保護、職場保護、就業保護、工會保護4大訴求。

五一行動聯盟總領隊、全產總理事長莊爵安說，對照世界各國，我國勞動紓困涵蓋率不足、補助金額過低、門檻過高，疫情終將趨緩，但台灣長期過勞、低薪、就業安全不穩定等問題仍存，希望政府檢討，讓勞工有真正的安全防護網。

五一行動聯盟總指揮、北市產總理事長鄭雅慧指出，台灣防疫超前部署，紓困政策卻漏洞百出，社會安全機制不足，僅靠勞保無法涵蓋所有勞動者，勞動部只好推一步、做一步，從受雇者追加至自營作業者、未投保者，各部會也缺乏橫向連結，紓困方案沒有整體性規畫，導致全台勞工霧煞煞。

今年遊行有4大訴求，要求4大保護、全面防護，第1項訴求是「收入保護」，全產總政策部副主任徐于表示，這波疫情直接衝擊、危及的是低薪勞工，凸顯台灣基本工資不足以保障勞工的基本生存安全，概算至少要2.8萬、2.9萬才足夠支出生活所需，呼籲政府盡速通過基本工資法，健全機制運作、逐年調漲。

第2項訴求為「職場保護」，婦女新知秘書長周于萱說，台灣在2018年名列全球第4高工時國家，在人人幾乎過勞的情況下，很難有其他休閒活動，連帶影響生育率、人口結構，政府應積極協助減輕勞工的育兒困難，增加配偶共同參與機制，如立法讓配偶享有陪產檢假、提高配偶育嬰津貼、育嬰留停期間保費減免等，減少「豬隊友」。

針對第3項訴求「就業保障」，團結工聯秘書長黃育德說，全國部分工時、派遣人力人數超過80萬人，占全體勞動者的7.11%，造成外包、承攬、派遣等非典型勞動人數上升，最大兇手就是政府。

黃育德說，賴清德在擔任行政院長期間喊出的「派遣歸零」，衍生假派遣、假承攬等亂象，勞動部雖陸續在勞基法等法令放入派遣保障相關條文，但只是頭痛醫頭、繳痛醫腳，呼籲應立法禁止外包、承攬等，短時間則建立、強化非典勞動者指引，訂定定型化契約，從法律根本保障非典權益。

此外，黃育德也說，很多類別的勞工沒有透過職業工會加保，薪資也低於2.4萬元，勞動部僅針對參加職業工會勞保的自營業者發放3萬元補助，遺漏另一群待援的勞工，建議勞動部研擬讓非受雇者都能直接透過勞保局參加勞保。

第4項訴求是「工會保護」，全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，目前籌組工會的30人門檻過高，讓中小型企業受雇者想要工會罩卻不可得，扼殺他們的工會組織權，且職業工會、產業工會團協協商門檻過高，此外，勞動部不當勞動行為裁決委員會編制不足，要求勞動部擴充委員會調查權、並延長申請期限至1年。

莊爵安說，對照世界各國面對疫情都沒招數，就是趕快發錢照顧勞工，反觀台灣勞動紓困的補助金額過低、涵蓋範圍不足、門檻過高，政府應滾動式立即檢討。