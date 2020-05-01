快訊

殺鐵路警判無罪 蔡英文總統表態支持檢方依法上訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／勞團上凱道 高喊「勞權不能少 我要工會罩」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
五一勞動節，五一行動聯盟集結上百名工會代表上凱道展訴求。記者葉冠妤／攝影
五一勞動節，五一行動聯盟集結上百名工會代表上凱道展訴求。記者葉冠妤／攝影

今天五一勞動節，受新冠肺炎疫情影響，往年集結萬人的勞工大遊行首度取消，改由近百名工會代表上凱道召開記者會，高喊「勞權不能少，我要工會罩！」並提出收入保護、職場保護、就業保護、工會保護4大訴求。

五一行動聯盟總領隊、全產總理事長莊爵安說，對照世界各國，我國勞動紓困涵蓋率不足、補助金額過低、門檻過高，疫情終將趨緩，但台灣長期過勞、低薪、就業安全不穩定等問題仍存，希望政府檢討，讓勞工有真正的安全防護網。

五一行動聯盟總指揮、北市產總理事長鄭雅慧指出，台灣防疫超前部署，紓困政策卻漏洞百出，社會安全機制不足，僅靠勞保無法涵蓋所有勞動者，勞動部只好推一步、做一步，從受雇者追加至自營作業者、未投保者，各部會也缺乏橫向連結，紓困方案沒有整體性規畫，導致全台勞工霧煞煞。

今年遊行有4大訴求，要求4大保護、全面防護，第1項訴求是「收入保護」，全產總政策部副主任徐于表示，這波疫情直接衝擊、危及的是低薪勞工，凸顯台灣基本工資不足以保障勞工的基本生存安全，概算至少要2.8萬、2.9萬才足夠支出生活所需，呼籲政府盡速通過基本工資法，健全機制運作、逐年調漲。

第2項訴求為「職場保護」，婦女新知秘書長周于萱說，台灣在2018年名列全球第4高工時國家，在人人幾乎過勞的情況下，很難有其他休閒活動，連帶影響生育率、人口結構，政府應積極協助減輕勞工的育兒困難，增加配偶共同參與機制，如立法讓配偶享有陪產檢假、提高配偶育嬰津貼、育嬰留停期間保費減免等，減少「豬隊友」。

針對第3項訴求「就業保障」，團結工聯秘書長黃育德說，全國部分工時、派遣人力人數超過80萬人，占全體勞動者的7.11%，造成外包、承攬、派遣等非典型勞動人數上升，最大兇手就是政府。

黃育德說，賴清德在擔任行政院長期間喊出的「派遣歸零」，衍生假派遣、假承攬等亂象，勞動部雖陸續在勞基法等法令放入派遣保障相關條文，但只是頭痛醫頭、繳痛醫腳，呼籲應立法禁止外包、承攬等，短時間則建立、強化非典勞動者指引，訂定定型化契約，從法律根本保障非典權益。

此外，黃育德也說，很多類別的勞工沒有透過職業工會加保，薪資也低於2.4萬元，勞動部僅針對參加職業工會勞保的自營業者發放3萬元補助，遺漏另一群待援的勞工，建議勞動部研擬讓非受雇者都能直接透過勞保局參加勞保。

第4項訴求是「工會保護」，全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，目前籌組工會的30人門檻過高，讓中小型企業受雇者想要工會罩卻不可得，扼殺他們的工會組織權，且職業工會、產業工會團協協商門檻過高，此外，勞動部不當勞動行為裁決委員會編制不足，要求勞動部擴充委員會調查權、並延長申請期限至1年。

莊爵安說，對照世界各國面對疫情都沒招數，就是趕快發錢照顧勞工，反觀台灣勞動紓困的補助金額過低、涵蓋範圍不足、門檻過高，政府應滾動式立即檢討。

北市產總總幹事陳淑綸說，雖今年受疫情影響，但勞團對蔡政府的監督、對勞權的爭取不會鬆懈，惡質的資本家、壞政客都是勞動環境裡的病毒，帶來失業潮、無薪低薪、打壓工會、過勞職災、照護離職等，希望每個勞工都能有工會抵擋。

今天五一勞動節，近百名工會代表上凱道召開記者會，高喊「勞權不能少，我要工會罩！」記者葉冠妤／攝影
今天五一勞動節，近百名工會代表上凱道召開記者會，高喊「勞權不能少，我要工會罩！」記者葉冠妤／攝影

勞動部 疫情

延伸閱讀

勞動部統計：一周內實施無薪假家數 暴增118家

民眾黨五一爭勞權 籲放寬勞工紓困標準、組公會限制

國民黨籲紓困限制放寬 勞動部盼給真正受影響者

10萬貸款太夯要加碼400億？勞動部：如有需求會放寬

相關新聞

太慘！ 疫情衝擊全球 勞動基金3月賠掉3000多億

新冠肺炎疫情全球爆發，嚴重拖累全球經濟與失業率，勞動部勞動基金運用局今公布勞動基金最新運用情形報告，今年截至3月底，勞動...

影／勞團上凱道 高喊「勞權不能少 我要工會罩」

今天五一勞動節，受新冠肺炎疫情影響，往年集結萬人的勞工大遊行首度取消，改由近百名工會代表上凱道召開記者會，高喊「勞權不能...

連5天確診+0讓無薪假趨緩？其實是這原因...

勞動部今（1）日上午發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，截至4月底，實施無薪假有922家，18,840人；其中，家數破歷...

綠委質疑雇用安定措施11年0啟用 民團批荒謬

今日是五一勞動節，民進黨立委周春米今與民團、學者舉行記者會，質疑勞動部對於未來振興無具體計畫，既有的「雇用安定措施」本應...

KPMG：亞洲創投金額 受到新冠疫情影響大幅下滑

KPMG安侯建業昨天發佈《創投脈動：全球創業投資分析》報告，內容顯示，新冠肺炎疫情打破了今年的原始預測，疫情的蔓延導致了...

名家觀點／稅務紓困…保住中小企救命財源

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣幸賴超前部署而疫情控制得宜，但當下經濟依然受到嚴峻考驗。各財經部會無不思索、推動振興紓困之策，低利貸款、利息補貼、發放振興抵用券、人才培訓補助等諸多措施，財政部也在權責之內，推出展延所得稅報稅期間至6月底，降低小規模營業人查定稅額，繳稅困難可分期三年等應對措施，地方政府也配合延納稅款、調降房屋稅、娛樂稅等。

台電發布Q1財報 虧損較去年同期少百億元

台電昨（30）日發布今年第1季財報，首季虧損73億元；其中，由於國際油價大幅滑落，平均占發電成本五成的燃料支出年減逾11%，雖然首季虧損，但因發電成本降低，已較去年同期少虧100億元。

台「電影天堂」 被美點名侵權

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）廿九日公布二○一九年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，購物平台淘寶網、蝦皮購物與拼多多續留名單，台灣的網站「電影天堂」也遭列入；美國本土電商亞馬遜的五個海外網站也被點名，亞馬遜回應這是政治動作，旨在宣洩美國總統川普對亞馬遜的仇恨。

疫情衝擊…首季GDP成長 近4年新低

主計總處昨天公布今年第一季國民所得概估統計，主計總處專門委員黃偉傑表示，新冠肺炎疫情重創內需，服務業受到國內外遊客劇減，衝擊明顯，不過由於出口表現比預期佳，第一季ＧＤＰ年增（經濟成長率）仍有百分之一點五四。由於歐美疫情還在持續，他認為第二季ＧＤＰ可能受到比前季更大的影響。

疫情衝擊 上季經濟成長1.54%

主計總處昨（30）日發布今年第1季國民所得概估統計。受到新冠肺炎疫情衝擊，第1季民間消費轉為負成長，今年第1季經濟成長率概估為1.54%，較2月預測值1.8%減少0.26個百分點，顯示我景氣趨緩走勢。

新冠疫情重創服務業 出口佳第一季GDP年增1.54%

主計總處今（30）日公布今年第一季國民所得概估統計，主計總處專門委員黃偉傑表示，新冠肺炎疫情重創內需，服務業受到國內外遊...

不畏疫情 加工區核准6間企業進駐、總投資逾26億

不畏新冠肺炎疫情，廠商投資布局腳步不停歇！加工出口區管理處今(30)日召開入區投資審查會，核准通過6家投資案，總投資額逾...

熱門新聞

房東主動降租金仍決定終止！台南大億麗緻酒店6月30日熄燈

台南大億麗緻驚傳歇業 員工今突接通知當場哭出來

一天內被取消上千間房！礁溪溫泉老店一夕解編

尹衍樑狠下心 杜英宗南山人壽董座位遭拔

台南19年大億麗緻酒店將歇業 300多名員工今才知

大億麗緻宣布6月底熄燈 黃偉哲：這牽涉兩大財團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。