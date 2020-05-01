新冠疫情全球股市雪崩 勞動基金前三月虧損4,712億

新冠肺炎疫情席捲全球，加上油價重挫，全球股市3月出現雪崩式下，勞動基金受災嚴重，今天公布最新投資績效顯示，3月單月虧損就暴增3198億元，前三個月累計收益率-11.16，帳面虧損達4712億元，幾乎吃掉去年一整年賺的錢，也創下金融海嘯以來最慘紀錄。

勞動基金之一的勞退新制基金累計虧損達2824億元，累計收益率-11.37%，讓新制勞工分紅夢碎；勞保基金累計虧損則有757億，基金財務更嚴峻。

至於此次虧損是否較2008年金融海嘯更慘，勞動基金運用局表示，金融海嘯衝擊股市時間長達一年多，但目前疫情影響時間約數個月，目前尚無法比較兩者對基金收益衝擊程度誰高誰低。

去年勞動基金大豐收，去年全年大賺4735億元，收益率達11.81%，雙雙創歷史新高紀錄。但是今年以來遇到疫情重大變化，1月收益已經由正轉負，小賠312.8億元，收益率-0.75％。2月狀況更慘，單月虧損1201億元，2月累計虧損達1514億元。3月虧損再增3千億元以上，幅度驚人。

3月全球疫情蔓延歐美，歐美疫情更是達到頂點，各國紛紛採取更嚴厲的管制措施，從產業鏈斷鏈，到斷航、封城、鎖國等，不但重創全球供應鏈，更造成需求嚴重萎縮，因此各主要股票市場都呈現雪崩式下跌。MSCI全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，3月份單月表現分別-13.50％、-14.03％、-16.19％、-14.03％及-2.24％，累計今年表現分別為-21.37％、-20.71％、-24.40％、-19.08％及-0.33％。

勞動基金運用局表示，3月不但疫情衝擊，國際原油期真價格重挫，加劇全球金融市場震盪，但相較台股及各國股市累計到3月下滑兩成以上，勞動基金因為資產配置，分散風險等做法，累計收益雖是負成長，但未崩盤。4月目前看來，情勢稍緩。

勞金局表示，疫情情況仍要觀察，所有事件終究要靠時間沈澱，各國目前都祭出強力挽救措施，以減緩疫情所帶來金融市場及經濟的流動風險，後續疫情若能受到控制而趨緩，重啟經濟活動，景氣復甦動能才能露出曙光。整體來看，今年上半年不會好，可能要到第四季才能好轉。

至3月底止，整體勞動基金規模為4兆2852億元，整體勞動基金評價後收益數為-4,712.5億元，收益率-11.16％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-11.37％(-2824億)、-13.37％（-1135億）、-10.33％（-757.7億）、0.45％（6.1億）、0.23％（0.3億）及-1.40％（-1.8億）。受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3,334億元，收益數為-370.6億元，收益率為-10.49％。