連5天確診+0讓無薪假趨緩？其實是這原因...

勞動部今（1）日上午發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，截至4月底，實施無薪假有922家，18,840人；其中，家數破歷史最高紀錄，一周內暴增118家，但無薪假人數僅增575人，為新冠肺炎疫情發生以來，人數增加最少。

為何會出現無薪假家數暴增、人數卻成長趨緩的現象？勞動部官員解釋，這次實施無薪假家數一口氣增加118家、人數僅增575人，顯示這期實施無薪假多為小型、微型企業，員工人數少。

官員表示，很多大型企業現尋求經濟部和交通部紓困協商，經濟部紓困條件要求企業不得實施無薪假，交通部擬跟進，若如此，對勞工較有利。官員表示，無薪假人數的增加是否有減緩趨勢，還要再觀察。