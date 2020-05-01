綠委質疑雇用安定措施11年0啟用 民團批荒謬

今日是五一勞動節，民進黨立委周春米今與民團、學者舉行記者會，質疑勞動部對於未來振興無具體計畫，既有的「雇用安定措施」本應發揮穩定就業、預防失業的目的，卻因啟動門檻過高，2010年起至今都未啟用過；台灣勞工陣線秘書長孫友聯則認為，這制度的荒謬性在於失業率高，就業保險失業率卻不一定高，這叫做緣木求魚。

周春米表示，雇用安定措施依據「就業保險促進就業實施辦法」第5條規定，得要「就業保險失業率連績3個月達1%以上」門檻時始得開啟，而所謂的「就業保險失業率」是以投保就業保險請領失業給付人數為計算標準，以「就業保險失業率」為門檻，不僅無法真實反映出景氣衰退的情况，且將導致啟動「雇用安定措施」過慢，難以達到穩定就業、預防失業的目的。

周春米說，雇用安定措施自2010訂定至今，雖門檻已經調低為1%以上，但從未啟用過，就是因現行啟動門檻採用錯誤指標，無法達成預防失業的目的，勞動部應立即全面檢討「雇用安定措施」啟動機制，避免勞工永遠無法獲得這項法定保障，也讓雇用安定措施發揮應有的穩定就業、預防失業功能。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，其實無薪假堪稱勞工面臨新型態的就業風險，就是好像沒有失業但是薪資減少，可雇用安定措施卻從來沒有啟動過，原因就是無薪假不算失業，導致方案無法啟動。

孫友聯認為，目前疫情雖有減緩，但是失業率會慢慢往上爬，大量觀光概念產業也會關廠，但如果雇用安定措施制度設計的好，根本不用關廠，因為制度是要讓勞工留在崗位上面，制度設計的荒謬性在於失業率高，就業保險施業率卻不一定高，導致無法啟用，這叫做緣木求魚。

政治大學法學院副教授林佳和則批評，政府面對大型產業危機都是啟動臨時性的計畫，但我國難道除了2008年的金融風暴跟2020的疫情，就沒有遇上風暴的可能嗎，建議政府應有固定穩定的協助措施。

林佳和建議，政府應有穩定而常設、非臨時性的雇用安定措施，才能處理事實上頻繁出現的產業危機；第二則是雇用安定措施必須整合入消極勞動市場政策，也就是就業保險體系，包括財務、政策作用方能一貫，穩定適用。