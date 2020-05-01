快訊

俄羅斯總理確診感染新冠肺炎 職務由第一副總理代理

兩件事，今日民進黨比昨日國民黨更誇張

KPMG：亞洲創投金額受到新冠疫情影響大幅下滑

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導

KPMG安侯建業昨天發佈《創投脈動：全球創業投資分析》報告，內容顯示，新冠肺炎疫情打破了今年的原始預測，疫情的蔓延導致了經濟跟產業結構的混亂，尤其亞洲的投資額大幅下滑。KPMG預期第二季將成為全球各區域創投市場相當艱困的一季。

KPMG指出，第一季亞洲的投資額大幅下滑，主要是受到中國市場交易活動放緩的影響所致。由於中國疫情的爆發時間比其他國家早得多，拖累亞洲地區在2020年第一季的創投市場，使之跌至十二季以來的最低點。

不過，即便受到了新冠肺炎疫情的影響，世界各地仍存在大量投資交易案件。KPMG表示，特別是美國的創投市場持續保持強勁，自動駕駛公司Waymo在今年第一季募得22.5億美元資金，可再生能源基礎設施投資者Generate Capital籌集了10億美元的新項目，視頻串流服務Quibi也募得7.5億美元的巨額融資。

而歐洲的創投市場也相當活絡，金融科技公司Revolut完成5億美元的D輪融資，德國飛行計程車公司Lilium獲得2.4億美元的融資。

亞洲也仍有大型項目順利完成鉅額融資，包括東南亞叫車巨頭Gojek獲得12億美元融資，中國的視頻直播平台「快手」融資30億美元，在線教育獨角獸猿輔導完成G輪10億美元的融資。

KPMG指出，隨著全球範圍內前所未有的停工，以及許多投資者為防範疫情擴散而選擇待在家中，這樣的情況將使得交易數量降低，2020年第二季預期將成為全球各區域創投市場相當艱困的一季。儘管全球的創投手中仍有大量已募得但尚未投資的資金，但投資者認為在這樣不確定的局勢中，各產業均存在著高系統性風險，而選擇了保守觀望的態度。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，可以預期新創事業的估值在第二季將經歷一波通案的重新修正。雖然創投市場預期在下一季將明顯放緩，但其中仍有部分產業可能吸引投資者關注，例如健康製藥、生物技術相關領域的公司，以及提供雲端串流服務的企業。資安技術和人工智能在物流、教育上的應用，疫情反倒讓這些領域有莫大的創新進步空間，也將成為潛在的投資目標。

創投 疫情 肺炎

延伸閱讀

美情報機構：新冠肺炎病毒非人造或基因改造

世衛開會 評估新冠肺炎是否維持國際緊急事件

經濟部再准6案 三大方案投資額看見破兆車尾燈

企業海外佈局 業務不是唯一考慮

相關新聞

疫情衝擊…首季GDP成長 近4年新低

主計總處昨天公布今年第一季國民所得概估統計，主計總處專門委員黃偉傑表示，新冠肺炎疫情重創內需，服務業受到國內外遊客劇減，衝擊明顯，不過由於出口表現比預期佳，第一季ＧＤＰ年增（經濟成長率）仍有百分之一點五四。由於歐美疫情還在持續，他認為第二季ＧＤＰ可能受到比前季更大的影響。

名家觀點／稅務紓困…保住中小企救命財源

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣幸賴超前部署而疫情控制得宜，但當下經濟依然受到嚴峻考驗。各財經部會無不思索、推動振興紓困之策，低利貸款、利息補貼、發放振興抵用券、人才培訓補助等諸多措施，財政部也在權責之內，推出展延所得稅報稅期間至6月底，降低小規模營業人查定稅額，繳稅困難可分期三年等應對措施，地方政府也配合延納稅款、調降房屋稅、娛樂稅等。

台電發布Q1財報 虧損較去年同期少百億元

台電昨（30）日發布今年第1季財報，首季虧損73億元；其中，由於國際油價大幅滑落，平均占發電成本五成的燃料支出年減逾11%，雖然首季虧損，但因發電成本降低，已較去年同期少虧100億元。

台「電影天堂」 被美點名侵權

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）廿九日公布二○一九年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，購物平台淘寶網、蝦皮購物與拼多多續留名單，台灣的網站「電影天堂」也遭列入；美國本土電商亞馬遜的五個海外網站也被點名，亞馬遜回應這是政治動作，旨在宣洩美國總統川普對亞馬遜的仇恨。

疫情衝擊 上季經濟成長1.54%

主計總處昨（30）日發布今年第1季國民所得概估統計。受到新冠肺炎疫情衝擊，第1季民間消費轉為負成長，今年第1季經濟成長率概估為1.54%，較2月預測值1.8%減少0.26個百分點，顯示我景氣趨緩走勢。

新冠疫情重創服務業 出口佳第一季GDP年增1.54%

主計總處今（30）日公布今年第一季國民所得概估統計，主計總處專門委員黃偉傑表示，新冠肺炎疫情重創內需，服務業受到國內外遊...

不畏疫情 加工區核准6間企業進駐、總投資逾26億

不畏新冠肺炎疫情，廠商投資布局腳步不停歇！加工出口區管理處今(30)日召開入區投資審查會，核准通過6家投資案，總投資額逾...

疫情衝擊金融市場 退撫基金首季虧損逾600億

武漢肺炎衝擊全球經濟，公務人員退休撫卹基金也遭殃。銓敘部今天表示，退撫基金今年第1季整體損失數為新台幣613億4000萬...

在台外國專業人員 馬國籍人數首度超越美籍

勞動部公布外國專業人員概況統計，在台外國專業人員往年都以日本及美國籍占最多，但去年底馬來西亞籍首次超越美籍排名第2，主因...

台經院：今年全年都是黃藍燈，下半年比上半年好

台經院今（30）日公布3月製造業景氣燈號，受新冠肺炎疫情快速擴散至歐美地區，各國採行嚴格管制措施防堵疫情，全球經濟活動近...

疫情衝擊外貿 陳時中：現在努力讓國際經貿活動開始

新冠肺炎疫情延燒，為確保防疫，各國均關閉國境大門加強檢疫，卻也衝擊各國經貿發展。疫情只會中心指揮官陳時中上午在答覆國民黨...

台灣168／前三月稅收淨額 勁揚10％

財政部初步統計，2020年3月全國賦稅收入實徵淨額1,686億元，年增12.9％，累計1-3月實徵淨額4,006億元，年增10.1％，各項稅目中，包括綜所稅、營業稅稅收都創下新高。

熱門新聞

房東主動降租金仍決定終止！台南大億麗緻酒店6月30日熄燈

台南大億麗緻驚傳歇業 員工今突接通知當場哭出來

一天內被取消上千間房！礁溪溫泉老店一夕解編

台南19年大億麗緻酒店將歇業 300多名員工今才知

尹衍樑狠下心 杜英宗南山人壽董座位遭拔

大億麗緻宣布6月底熄燈 黃偉哲：這牽涉兩大財團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。