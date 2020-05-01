KPMG：亞洲創投金額受到新冠疫情影響大幅下滑

KPMG安侯建業昨天發佈《創投脈動：全球創業投資分析》報告，內容顯示，新冠肺炎疫情打破了今年的原始預測，疫情的蔓延導致了經濟跟產業結構的混亂，尤其亞洲的投資額大幅下滑。KPMG預期第二季將成為全球各區域創投市場相當艱困的一季。

KPMG指出，第一季亞洲的投資額大幅下滑，主要是受到中國市場交易活動放緩的影響所致。由於中國疫情的爆發時間比其他國家早得多，拖累亞洲地區在2020年第一季的創投市場，使之跌至十二季以來的最低點。

不過，即便受到了新冠肺炎疫情的影響，世界各地仍存在大量投資交易案件。KPMG表示，特別是美國的創投市場持續保持強勁，自動駕駛公司Waymo在今年第一季募得22.5億美元資金，可再生能源基礎設施投資者Generate Capital籌集了10億美元的新項目，視頻串流服務Quibi也募得7.5億美元的巨額融資。

而歐洲的創投市場也相當活絡，金融科技公司Revolut完成5億美元的D輪融資，德國飛行計程車公司Lilium獲得2.4億美元的融資。

亞洲也仍有大型項目順利完成鉅額融資，包括東南亞叫車巨頭Gojek獲得12億美元融資，中國的視頻直播平台「快手」融資30億美元，在線教育獨角獸猿輔導完成G輪10億美元的融資。

KPMG指出，隨著全球範圍內前所未有的停工，以及許多投資者為防範疫情擴散而選擇待在家中，這樣的情況將使得交易數量降低，2020年第二季預期將成為全球各區域創投市場相當艱困的一季。儘管全球的創投手中仍有大量已募得但尚未投資的資金，但投資者認為在這樣不確定的局勢中，各產業均存在著高系統性風險，而選擇了保守觀望的態度。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，可以預期新創事業的估值在第二季將經歷一波通案的重新修正。雖然創投市場預期在下一季將明顯放緩，但其中仍有部分產業可能吸引投資者關注，例如健康製藥、生物技術相關領域的公司，以及提供雲端串流服務的企業。資安技術和人工智能在物流、教育上的應用，疫情反倒讓這些領域有莫大的創新進步空間，也將成為潛在的投資目標。