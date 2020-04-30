美元上檔有限　新興國家貨幣中長線看俏

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

針對未來一周國際匯市，富蘭克林證券投顧表示，美元上檔空間相對有限，看好基本面較佳的新興國家貨幣中長線表現。

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟數據仍有惡化空間，政府專家也示警疫情可能再度爆發可能，但即便聯準會貨幣政策也維持鴿派基調，市場情緒仍受藥物研發消息，淡化了美元資產的避險買盤，本次Fed政策會議後，市場反應較小，主因此前已表示無上限推動量化寬鬆，獲利了解賣壓和避險需求消退，均壓抑美元指數回落，短線技術指標轉弱，後續若無更多負面消息，預期趨勢可能轉向緩跌下行，留意99支撐，聯準會重申寬鬆政策立場，同時經濟重啟憧憬提振歐元表現回升，預期將在1.08-1.09整理，英國脫歐談判和歐盟大型刺激方案將是觀察指標，目前英國無異延長談判期限，任何談判受阻的消息均可能進一步替歐元帶來壓力，此外可留意製造業數據，在中國經濟重新啟動後，能否有止跌跡象，整體區域復甦的不一致，也可能拖累歐元表現，避險需求消散反支撐近週日圓走高，貨幣政策面對日圓表現的影響日益式微，隨著日本疫情受控，美元下滑以及逢回買盤增加，日圓目標仍在106，有機會測試105水準。大華銀(4/29)預期疲弱的美國經濟數據和聯準會政策態度，將進一步替美元表現帶來壓力，兌日圓可能降至106水準。

日圓 英國脫歐 聯準會

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