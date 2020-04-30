資策會科法所聯合牛津大學Oxentia舉辦國際技轉認證課程

為協助我國學研機構建立系統性的技術商業化流程，財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所）自前(107)年開始，引進國際技轉經理人認證課程(Registered Technology Transfer Professional, RTTP)，進而推廣研發成果商業化實作方法論。資策會科法所協同英國牛津大學技轉公司OXENTIA、以及美國大學技術經理人協會(The Association of University Technology Managers, AUTM)，截至目前已開設三套RTTP課程，包括技術估值課程、軟體及數位know how技轉課程、小規模技轉團隊運作課程，並得到學員熱烈回饋，課程好評不斷。

新冠肺炎疫情目前雖於全球持續燃燒，為提倡終身學習理念，資策會科法所將於今（109）年6月18日至23日透過RTTP Online Training，舉辦「Technology Transfer: Theory to Practice (技術移轉:從理論到實務)」同步線上課程。特聘Oxentia培訓和高等教育總監Nathan Pike博士，以及Oxentia資深顧問沈亞欣兩位講師，分別以其管理、輔導技轉團隊/項目的經驗，爲學員說明如何管理整套技術商業化的流程，及推廣技轉與新創的相關知識。

資策會科法所組長羅育如表示，本次課程主要協助學員系統性了解整個技轉流程，主題涵蓋如何運用智財權保護研發成果、技術移轉專案管理實作、技術授權、創立衍生新創公司、建構商業模式、技術估價、技術行銷、如何提高研發單位技術揭露數量、如何吸引創投資金等。為了讓學員加深了解技轉實作方式，課程中更提供個案演練活動，協助學員快速了解在技術商業化過程中不可或缺的執行事項，與其在產業鏈中扮演的角色，有系統地爲學員建立技術商業化的方法論。羅育如進一步說明，內容安排不但可讓學員透過個案演練國際技術市場推廣行銷技術的方法，協助技術產出能達到授權廠商目的，更可引導他們學習如何善用談判技巧，活化國際技術夥伴網絡，進而創造技術商業化的推廣機會。

為鼓勵國際進修不間斷，本次線上課程學費將提供超優惠折扣方案。此外，資策會科法所希望以RTTP課程為媒介，協助我國學研技轉單位與國際技術需求以及國際技轉社群接軌，並將國內外技轉社群互動經驗，彙整為技術移轉工作方法論，已於去(108)年成功出版《研發成果進軍全球的關鍵秘訣》專書，望能促進研發成果商業化知識擴散。未來，資策會科法所將持續開設RTTP課程，歡迎對國際技術移轉有興趣的夥伴加入我們!課程相關資訊可電洽資策會科法所創智中心(02)6631-1106 羅組長，或(02)6631-1062 方研究員。

2020國際技術移轉經理人線上培訓課程熱烈報名中，意者請至：https://stli.iii.org.tw/news-event.aspx?no=16&d=1024報名。

資策會科技法律研究所官方網站：https://stli.iii.org.tw/