貨物稅有望調降為0？車輛公會主委柯俊斌：理當如此

政府研議經濟紓困，讓貨物稅此開徵約半世紀的稅負制度合理性再次受到政界、專家學者質疑，立委近日紛紛在立法院質詢中強調車輛貨物稅應該免徵。車輛工業同業公會主委柯俊斌表示，為加速機車汰舊換新朝向綠能化發展，貨物稅調降至0%絕對必要。

柯俊斌指出，去年就已經在「輔導機車行升級轉型說明會」中，向行政院長蘇貞昌倡議調降已經不公平的機車貨物稅。他表示，目前「庶民工具」燃油機車售價中內含高達17％的貨物稅，意味著消費者購買一輛5萬元的燃油機車，就必須繳交近1萬的稅金給政府。

根據日前學者呼籲改革的貨物稅的「四大亂象」中，其一為當時具有「奢侈稅」制定含義的貨物稅，課徵內容其中一項正為車輛類，但是現在機車早已不再是「奢侈品」的代表，各界認為確實有不正當性。

目前疫情影響民眾生計，柯俊斌指出，無薪假嚴重影響民眾收入，民眾維修保養只能換「機油」做一些基礎低價的消費，費用較高的如換輪胎，消費者都表示受到收入影響都暫不考慮多餘支出。

他呼籲，目前油車仍是機車銷售大宗，透過機車貨物稅的重新審視、重新制定，可讓七期燃油機車與電動機車回歸公平競爭機制，讓民眾在相同稅金負擔基礎上自行選購，藉此更能增加民眾汰舊換新的動力，期望財政部與行政院在考量紓困上，也將不合時宜的貨物稅減除。

立委高嘉瑜日前在立院質詢中指出，車輛是民生必需品，過高的稅率造成民眾不必要的負擔，而財政部若持不願減稅，會讓民眾覺得紓困作法過於保守。立委邱志偉也曾表示，貨物稅對電車和油車有「差別對待」，希望財政部一併檢討補助機制的公平性，將電動機車及燃油機車納入貨物稅免徵範圍ˇ。

由於疫情嚴重影響經濟，柯俊斌指出，政府應該傾聽民意，在本會期完成修法，讓民眾用更合理的價格買到日常所需的代步工具。