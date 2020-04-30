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貨物稅有望調降為0？車輛公會主委柯俊斌：理當如此

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導
車輛工業同業公會主委柯俊斌去年即向行政院長蘇貞昌陳請將貨物稅調降為0%。圖／光陽提供
車輛工業同業公會主委柯俊斌去年即向行政院長蘇貞昌陳請將貨物稅調降為0%。圖／光陽提供

政府研議經濟紓困，讓貨物稅此開徵約半世紀的稅負制度合理性再次受到政界、專家學者質疑，立委近日紛紛在立法院質詢中強調車輛貨物稅應該免徵。車輛工業同業公會主委柯俊斌表示，為加速機車汰舊換新朝向綠能化發展，貨物稅調降至0%絕對必要。

柯俊斌指出，去年就已經在「輔導機車行升級轉型說明會」中，向行政院長蘇貞昌倡議調降已經不公平的機車貨物稅。他表示，目前「庶民工具」燃油機車售價中內含高達17％的貨物稅，意味著消費者購買一輛5萬元的燃油機車，就必須繳交近1萬的稅金給政府。

根據日前學者呼籲改革的貨物稅的「四大亂象」中，其一為當時具有「奢侈稅」制定含義的貨物稅，課徵內容其中一項正為車輛類，但是現在機車早已不再是「奢侈品」的代表，各界認為確實有不正當性。

目前疫情影響民眾生計，柯俊斌指出，無薪假嚴重影響民眾收入，民眾維修保養只能換「機油」做一些基礎低價的消費，費用較高的如換輪胎，消費者都表示受到收入影響都暫不考慮多餘支出。

他呼籲，目前油車仍是機車銷售大宗，透過機車貨物稅的重新審視、重新制定，可讓七期燃油機車與電動機車回歸公平競爭機制，讓民眾在相同稅金負擔基礎上自行選購，藉此更能增加民眾汰舊換新的動力，期望財政部與行政院在考量紓困上，也將不合時宜的貨物稅減除。

立委高嘉瑜日前在立院質詢中指出，車輛是民生必需品，過高的稅率造成民眾不必要的負擔，而財政部若持不願減稅，會讓民眾覺得紓困作法過於保守。立委邱志偉也曾表示，貨物稅對電車和油車有「差別對待」，希望財政部一併檢討補助機制的公平性，將電動機車及燃油機車納入貨物稅免徵範圍ˇ。

由於疫情嚴重影響經濟，柯俊斌指出，政府應該傾聽民意，在本會期完成修法，讓民眾用更合理的價格買到日常所需的代步工具。

貨物稅 財政部 疫情

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