經濟部再准6案 三大方案投資額看見破兆車尾燈

經濟部今（30）日召開中小企業投資審查，再添六家中小企業擴大投資31億元，包括光鈦國際、印能科技、耀星科技、碩陽電機、秀強企業及政澄水產。總計「投資台灣三大方案」已帶動465家企業投資約9,841億元，預估創造81,048個本國就業機會，後續尚有53家企業排隊待審。

經濟部指出，「中小企業加速投資行動方案」已召開38次聯審，通過219家中小企業投資約942億元，帶來9,028個本國就業機會。

印能科技為持續強化國際競爭力及吸引國際與本土人才，斥資近9億元在新竹市海山擴建營運總部、研發中心與科技廠房，此外，由於舊有產線有一部分仰賴人工作業，將導入智慧自動化生產線強化競爭實力，可創造42個工作機會。

光鈦國際工業為迎合全球市場量少樣多的產品需求，斥資逾7億元於台中市關連工業區新建廠房，同時添購智慧化機器設備，為事業部再添生力軍。

耀星科技為深耕台灣提升製造技術能力，預計招募本國員工12名，斥資近4億元於桃園蘆竹設立新廠整併現有產線，另也將持續投入新技術與新產品研發。

碩陽電機斥資近2億元在桃園大江工業區設立新廠，同時將生產流程導入智慧製造數據化管理，盼擴大外銷規模再創品牌巔峰，此次投資將可為國內帶來100個工作機會。

秀強企業計劃於彰化縣秀水鄉投入逾4億元新建廠房，導入智慧化設備，運用既有核心技術能力供應客製化產品，持續站穩外銷市場，預計可為國內創造27個工作機會。

政澄水產為打破傳統鮪魚加工生產過度依賴勞動力的型態，預計斥資逾4億元，在高雄小港新建鮪魚智慧流程生產工廠，嚴格把關食品安全，同時積極發展電商平台，可為國內增加20個工作機會。