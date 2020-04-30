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影／通霄345kV超高壓輸電線路完工送電 備轉容量率升2.6%

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

今夏供電能力再提升！台電今（30）日表示，為配合通霄電廠完成第一期更新擴建計畫，規劃興建之「通霄345kV超高壓輸電線路」在今日完工送電，增加輸送100萬瓩電力。

台電指出，若以今夏預估用電高峰3,791萬瓩換算，相當於提升備轉容量率2.6%。隨著今夏供電更趨穩定，台中電廠也將於2020年10月起空污季後，執行更嚴格的「擴大自主減煤計畫」，為改善空品盡最大努力。

台電表示，通霄345kV超高壓線路今日起加入輸電行列，並提升100萬瓩供電能力，可使通霄電廠全力滿載發電，不僅強化供電穩定性，更提升電力系統調度彈性與緊急應變能力。

台電預估，今年盛夏備轉容量率可望維持10%以上，亮出象徵「供電充裕」的綠燈。

台電說明，通霄電廠去（2019）年陸續完成第一期三部天然氣機組更新計畫，發電裝置容量從185萬瓩增至375萬瓩。隨著機組陸續併入電力系統，去年先完成161kV輸電線路升級，今年再進一步完成345kV輸電線路工程。

台電補充，通霄345kV超高壓線路是由通霄電廠沿通霄溪由西往東規劃，經過通霄鎮、三義鄉、銅鑼鄉至大湖鄉銜接南北超高壓第三路（峨眉~后里段）輸電線，全線長度約24.2公里，共興建65座超高壓鐵塔，施工期間克服種種挑戰後，終於在今日完工送電。

台電表示，隨著今夏供電更趨穩定，台中電廠將從今年10月起，執行更嚴格的「擴大自主減煤計畫」，空污季最多運轉機組數從原本承諾的八部減少為七部，且總發電量不超過330萬瓩（相當六部機發電量）。

也就是說，與過去八部機約440萬瓩的發電量相較，等於減少二部機組的發電量，預估今年中火的生煤使用量可降至1,260萬公噸以下，兼顧穩定供電與低碳環保。

台電也表示，儘管未來供電情勢樂觀穩定，台電仍會審慎落實機組歲檢修工作，做好機組安全運轉及強化電力調度彈性，以因應今夏可能的氣候異常高溫或機組突發狀況。

台電 供電

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