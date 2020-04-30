快訊

台灣加油「ZERO 5」台北圓山飯店再點燈

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

台灣高鐵 連續三年獲得公司治理評鑑前5%佳績

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

台灣證券交易所今（30）日公告第6屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵（2633）今年第三度獲得排名前5%佳績，同時也再度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%。

台灣高鐵自2016年上市以來，先後獲納入MSCI台灣指數、富時台灣50指數、富時新興市場指數、公司治理100指數、富時社會責任新興市場指數等成分股；去年6月，富時羅素更確認高鐵公司已獲獨立評鑑系統FTSE4GOOD評定，再次入選臺灣永續指數之成分股。

台灣高鐵表示，未來會持續以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T作為發展主軸，除致力提升服務品質、追求營運績效外，更希望將企業社會責任（CSR）思維融入經營策略中；讓台灣高鐵不僅提供旅客安全、舒適、便捷的旅運服務，積極實現讓高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。

新興市場指數 4G

延伸閱讀

五一連假防疫不鬆懈 高鐵即起至5月3日取消自由座

影／高鐵勞動節疏運加強消毒防疫

國泰金控、國泰產險獲遠見CSR兩大獎

高鐵第二波再減147班 通勤時段不影響

相關新聞

新冠疫情重創服務業 出口佳第一季GDP年增1.54%

主計總處今（30）日公布今年第一季國民所得概估統計，主計總處專門委員黃偉傑表示，新冠肺炎疫情重創內需，服務業受到國內外遊...

不畏疫情 加工區核准6間企業進駐、總投資逾26億

不畏新冠肺炎疫情，廠商投資布局腳步不停歇！加工出口區管理處今(30)日召開入區投資審查會，核准通過6家投資案，總投資額逾...

疫情衝擊金融市場 退撫基金首季虧損逾600億

武漢肺炎衝擊全球經濟，公務人員退休撫卹基金也遭殃。銓敘部今天表示，退撫基金今年第1季整體損失數為新台幣613億4000萬...

在台外國專業人員 馬國籍人數首度超越美籍

勞動部公布外國專業人員概況統計，在台外國專業人員往年都以日本及美國籍占最多，但去年底馬來西亞籍首次超越美籍排名第2，主因...

台經院：今年全年都是黃藍燈，下半年比上半年好

台經院今（30）日公布3月製造業景氣燈號，受新冠肺炎疫情快速擴散至歐美地區，各國採行嚴格管制措施防堵疫情，全球經濟活動近...

名家觀點／從新冠疫情看健保永續發展

新冠肺炎肆虐全球，超過200萬人確診，死亡人數已逾15萬人。在這場全球公衛危機中，台灣防疫戰表現得不錯，原因很多，其中一個關鍵因素，是我們擁有傲視全球的全民健保制度，使人民能免於就醫的財務風險，進而提高病毒追蹤能力，達到有效防疫之效果。

主計總處：經濟可望6月反彈

主計總處今（30）日將發布今年第1季國民所得概估統計，在關鍵統計公布前夕，主計長朱澤民昨日表示，若台灣疫情可望在6月告一段落，將是台灣經濟反彈號角響起之時；不過，台灣外貿依存度高，經濟成長率仍須視國外疫情發展及我國出口狀況。

觀光收益 Q1蒸發571億元

新冠肺炎疫情強烈衝擊觀光業，交通部觀光局完成今年第1季來台旅客人數統計，來客數較去年同期銳減了165.5萬人次，以觀光局2018年調查來台旅客消費狀況，平均每人每日消費191.7美元、停留天數六天計算，整體觀光收益減損金額逾新台幣571億元。

出國人次211萬 腰斬

新冠肺炎疫情延燒全球，不單外籍旅客無法來台，國人也難以出國旅遊，據交通部觀光局統計顯示，今年第1季我出國人次有211.6萬餘人，較去年同期大減近五成；而3月出國人數僅10萬餘人次，較去年同期的139.6萬人次大減92.7%，創下歷史新低量。

無薪假…本周恐衝2萬人

勞動部將於本周五（5月1日）發布最新減班休息（無薪假）人數，勞動部長許銘春昨（29）日表示，截至上周五已達1.8萬人，不排除本周可能破2萬人。

免稅店業績 衰退二成

經濟部昨（29）日發布疫情衝擊下的零售餐飲業情勢分析報告。因第1季陸客來台人次暴減87.6%，全體觀光客首季衰退57%，國人出境人數也腰斬，重創免稅店及珠寶、玉石業績，其中首季免稅店業績衰退逾二成，為單季最大減幅。

核二一號機將停機3天檢修 台電：不影響電網供電

台灣電力公司第二核能發電廠今晚發出新聞稿指出，核二廠一號機將自5月1日起停機3天，查修一號機再循環水泵軸封問題，不影響電...

熱門新聞

房東主動降租金仍決定終止！台南大億麗緻酒店6月30日熄燈

台南大億麗緻驚傳歇業 員工今突接通知當場哭出來

台南19年大億麗緻酒店將歇業 300多名員工今才知

一天內被取消上千間房！礁溪溫泉老店一夕解編

大億麗緻宣布6月底熄燈 黃偉哲：這牽涉兩大財團

勞工10萬紓困貸款上路…不僅限勞保 新鮮人可貸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。