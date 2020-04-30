台灣高鐵 連續三年獲得公司治理評鑑前5%佳績
台灣證券交易所今（30）日公告第6屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵（2633）今年第三度獲得排名前5%佳績，同時也再度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%。
台灣高鐵自2016年上市以來，先後獲納入MSCI台灣指數、富時台灣50指數、富時新興市場指數、公司治理100指數、富時社會責任新興市場指數等成分股；去年6月，富時羅素更確認高鐵公司已獲獨立評鑑系統FTSE4GOOD評定，再次入選臺灣永續指數之成分股。
台灣高鐵表示，未來會持續以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T作為發展主軸，除致力提升服務品質、追求營運績效外，更希望將企業社會責任（CSR）思維融入經營策略中；讓台灣高鐵不僅提供旅客安全、舒適、便捷的旅運服務，積極實現讓高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。
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