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圖輯／零確診得來不易 回顧台灣防疫一百天

新冠疫情重創服務業 出口佳第一季GDP年增1.54%

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

主計總處今（30）日公布今年第一季國民所得概估統計，主計總處專門委員黃偉傑表示，新冠肺炎疫情重創內需，服務業受到國內外遊客劇減，衝擊明顯，不過由於出口表現比預期佳，因此第一季GDP年增仍有1.54%。

據主計總處統計，今年第一季GDP年增1.54%，比2月預估的1.8%減少0.26個百分點，黃偉傑指出，新冠肺炎疫情在2月時並未嚴重蔓延全球，3月以後因全球封城、鎖國，造成需求緊縮，加上原物料價格下降，對GDP才顯現出較大影響。這也是2016年第二季以來的新低。

若和上一季比較，經季節調整後實質GDP，與上季比較折算年率的經濟成長率為-5.91%，中止連續4年、16季的正成長。

歐美新冠肺炎疫情還未停歇，黃偉傑認為，第二季有可能更大幅地反應疫情影響，主計總處將把此因素納入5月底的經濟成長率預估。

主計總處分析，第一季民間消費受疫情影響，包括餐飲、住宿、大眾運輸、國人國外消費與外國遊客來台等，都大幅減少，不過宅經濟發威，據經濟部統計，電商網購營業額創下2015年開始統計以來的歷史新高，稍微減緩零售業整體損失。主計總處概估第一季民間消費年減0.97%，比2月預估的年增0.75%差距甚大，也是SARS、金融海嘯以來，再次出現衰退。

但是，比較美國、中國、南韓、新加坡等其他國家今年第一季經濟成長率，台灣表現最佳，黃偉傑表示，台灣主要受惠於對疫情的「超前部署」、美中貿易戰以來的半導體供應鏈重組，以及半導體、資通訊大廠的「淡季不淡」。同時，今年第一季有180家台商回台投資，資本設備進口就成長了2到3％，對經濟成長率也有貢獻。

疫情 經濟成長率 GDP

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