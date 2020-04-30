疫情衝擊 主計總處下修第1季經濟成長率為1.54%

新冠肺炎肆虐全球，超過200萬人確診，死亡人數已逾15萬人。在這場全球公衛危機中，台灣防疫戰表現得不錯，原因很多，其中一個關鍵因素，是我們擁有傲視全球的全民健保制度，使人民能免於就醫的財務風險，進而提高病毒追蹤能力，達到有效防疫之效果。

2020-04-30 00:37