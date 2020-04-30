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疫情衝擊 主計總處下修第1季經濟成長率為1.54%

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

主計總處今（30）日下午發布今年（2020）年第1季國民所得概估統計。受到新冠肺炎疫情衝擊，民間消費不如預期，今年第1季經濟成長率概估為1.54%，較2月預測值1.8%減少0.26個百分點。

主計總處概估，今年第1季民間消費負成長0.97%，為2003年第2季因SARS影響負成長1.14%，及2008年、2009年因全球金融海嘯連續5季負成長後再次衰，對經濟成長負貢獻0.53個百分

主計總處表示，今年第1季國內減少外出消費及旅遊活動，惟宅經濟盛行，整體而言，商品類消費影響較小，服務類則衝擊明顯。

金融海嘯 疫情

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