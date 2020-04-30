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台經院：今年全年都是黃藍燈，下半年比上半年好

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導
本報系資料庫
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台經院今（30）日公布3月製造業景氣燈號，受新冠肺炎疫情快速擴散至歐美地區，各國採行嚴格管制措施防堵疫情，全球經濟活動近乎停擺，國際原油與原物料價格也重挫，國際股市劇烈震盪，製造業廠商對未來半年景氣看法轉趨悲觀，製造業景氣信號值較2月減少1.73分至11.03分，燈號持續為代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院也預估，製造業第二季影響最大，今年全年景氣燈號都是黃藍燈，但下半年表現會上半年好。

台經院指出， 就細部產業來看，受到全球需求轉弱與國際油價重挫影響，傳統產業表現依舊疲弱，特別是石化橡膠業與金屬機械業，3月大多呈現衰退的藍燈。

電子零組件方面，受惠於5G及高效能運算等先進製程晶圓代工需求持續暢旺，加上客戶為避免斷鏈缺貨情境而積極建立庫存，以及疫情引發伺服器、網通設備、筆電、平板等新需求湧入，帶動相關電子產品需求成長，且去年同期比較基期較低，使得本產業出口、外銷訂單及生產指數同為雙位數成長，因此3月電子零組件業景氣燈號續為持平的綠燈。

至於今年度全年表現，台經院認為，今年第一季表現，儘管受到全球疫情升溫影響，經濟需求轉弱，國際油價大幅走低，拖累國內傳統產業之生產動能，不過受惠於台灣防疫得宜，加上半導體高階需求強勁，以及廠商擴增國內產能趨勢延續，使得國內第一季製造業相關數據表現優於預期。

不過隨著各國陸續升級防疫措施，經濟活動大幅下滑，歐美製造業景氣同步萎縮，失業人數激增，預料第二季國內製造業亦將面臨挑戰。

台經院分析，近期疫情出現逐漸和緩跡象，各國已開始思考如何來重啟經濟活動，需求可望回溫，再加上政府適時推出多項紓困方案，有助國內經濟維持一定的成長動能。惟仍有若干不確定因素發生可能影響經濟表現，如疫情能否有效控制、各國因防疫而擴大財政支出與寬鬆貨幣成效、國際能源及原物料價格走勢等因素，都將為後續國內總體經濟帶來不確定性的風險。

台經院根據模型估算，除化學橡膠業外，109年製造業各大類與整體製造業景氣燈號全年均為黃藍燈，且下半年製造業表現較上半年轉好，預期第二季製造業受到疫情的影響最大。

景氣燈號 製造業 疫情

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