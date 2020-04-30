疫情衝擊投資人樂觀情緒下降 美國跌幅最大

瑞銀於最新季度「投資者情緒調查」結果顯示，70%受訪者表示，對區內長遠經濟前景樂觀，與三個月前的問卷調查結果幾乎無異；對短期前景樂觀的受訪者則由67%下跌至46%。

對短期經濟樂觀的投資者以美國跌幅比例最大，由68%下跌至30%。歐洲（瑞士除外）跌幅則最小，僅由58%下降至50%。

亞洲比例由71%下跌至55%；拉丁美洲由60%下跌至49%；瑞士則由47%下跌至 28%。

縱觀全球，47%投資者在未來六個月期望保持股票市場投資不變，更有37%人計劃增持股票。此外，23%投資者相信現在是購入股票的好時機，另外61%人則認為股價再下調5%至20%才是入市良機。