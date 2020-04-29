豪宅王揭露3.37億交易喜訊 再現僑外資購屋身影

最新實價登錄揭露，豪宅王「One Park Taipei元利信義聯勤」15樓戶，以總價3.37億元成交，經查謄本買家為美國旭日高分子有限公司，再添僑外資買豪宅的案例。房仲業者指出，去年僑外資買房頻頻，包括「西華富邦」頂樓、「和平大苑」、「敦南寓邸」等都出現僑外資身影，但今年是否能延續僑外資買房熱度，仍待觀察。

去年12月，「One Park Taipei元利信義聯勤」15樓，成交在總價為3.37億元，面積約156.22坪，扣除車位單價約245萬元。經查買家為美國旭日高分子有限公司，登記為僑外資，營業項目與不動產租賃相關。

除了「One Park Taipei元利信義聯勤」，2019年有僑外資交易還有豪宅「西華富邦」頂樓戶，以及「和平大苑」、「敦南寓邸」等。台灣房屋智庫經理陳炳辰分析，去年受美中貿易戰影響，不少兩岸三地乃至海外華僑企業家，積極將資產重新配置，將海外經商的資金回台布局。

陳炳辰指出，由於僑外資背景相對神秘，一來能免於曝光，二來以僑外資購入，不論在投資開放比例、實收資本額報備、投資金額許可申辦等規定都較寬鬆，自然是這些身分特殊的買家不錯的選項，2019年豪宅復甦後有不少僑外資身影，但今年是否能延續僑外資買房熱度，仍待觀察。